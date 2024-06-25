У Києві презентували нову офіційну форму Олімпійської збірної України

Презентація нової олімпійської форми, в якій національна збірна команда України вийде на спортивні арени Франції пройшла в магазині мережі Intersport, що спільно з компанією “Епіцентр” виступають партнерами Національного олімпійського комітету України.

На сьогодні право представляти Україну на Олімпійських іграх–2024 у Парижі вже вибороли 126 спортсменів у 27 видах спорту. Під час всіх церемоній Олімпіади, заходів і поза змагальними аренами українські спортсмени будуть в екіпіруванні від бренду 4F. На урочистому заході представили три комплекти форми – кежуал, парадну та форму для церемонії вручення медалей.

Нова форма підкреслює українську національну ідентичність. Особливістю дизайну є поєднання колосків з елементами вишивки. Колоски символізують зростання і багатство: поодинці вони уособлюють унікальність кожного спортсмена, а зібрані разом – єдність команди та єдиного духу. У вишиванці, що є ДНК нації, закодовано слово "Перемога", яке, на думку творців, буде надихати всіх українців на перемогу не лише на Олімпіаді.

“Девіз збірної “The Will to Win”. Ми їдемо перемагати. Участь нашої збірної на Олімпійських іграх – це можливість показати світу нашу волю та силу духу, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Я дуже вдячний всім, завдяки кому ми маємо можливість готуватися й представляти країну на міжнародній арені, – ЗСУ, Міністерству молоді та спорту України, нашому спонсору 4F, партнерам Епіцентр та Intersport, які завжди разом з нами і допомагають у цей складний час,” – висловив подяку партнерам президент НОК України Вадима Гутцайт.

Продемонстрували колекцію титуловані українські атлети, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх–2024: Людмила Лузан (веслування на каное), Дар’я Білодід (дзюдо), Ігор Трунов, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін (четвірка байдарочників), Олексій Середа (стрибки у воду), сестри Марина та Владислава Алексіїві (артистичне плавання).

Дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід зазначила, що їй найбільше сподобалась форма для церемонії вручення медалей, яку вона й представляла. “Сподіваюсь, що символічно демонструю саме медальний костюм. Усі конкурентки дуже сильні, тому зараз маю насичений тренувальний графік і буду робити все можливе, щоб здобути золоту медаль для нашої країни”, – розповіла Дар’я про свої очікування від Олімпіади.

Польський бренд 4F розпочав співпрацю з Національним олімпійським комітетом України на початку 2024 року і виступить спонсором екіпірування на наступні три Олімпійські цикли: Париж–2024, Мілан-Кортіна–2026 та Лос-Анджелес–2028.