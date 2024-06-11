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13:40 11.06.2024

Sense Bank починає кредитувати об’єкти первинної нерухомості

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Український Sense Bank розпочав кредитування придбання нерухомості на первинному ринку в рамках державної програмами «єОселя». Першим партнером фінустанови стала промислово-будівельна група «Ковальська».

У фінустанові зазначили, що держпрограма є абсолютним лідером на ринку іпотечного кредитування.

«На сьогодні 97% продажів – це продажі за програмою «єОселя». Протягом минулого року всі обсяги нових іпотечних кредитів становили 8,850 млрд грн. Вже зараз можна констатувати, що «єОселя» - змінила ринок кредитування. Сенс Банк приєднався до цієї програми наприкінці 2023 року, і от зараз ми раді повідомити, що розпочинаємо кредитування об’єктів первинної житлової нерухомості», - розказала Юлія Тур, керівниця напрямку з роздрібного бізнесу Sense Bank.

Пані Тур підкреслює, що розвиток кредитування первинного ринку житлової нерухомості може стати не тільки драйвером для подальшого розвитку ринку іпотечного кредитування, а й потужним поштовхом для всієї економіки Україні.

«Кредитування об’єктів первинної нерухомості надзвичайно важливий крок як для громадян України, які зацікавлені у придбанні нового житла, так і для Сенс Банку, оскільки допомагаючи нашим співвітчизникам здобути нове житло ми допомагаємо будувати сильну економіку України», - зазначила Юлія Тур.

Нагадаємо, що Sense Bank - це системно важливий банк 100% акцій якого належить державі Україна в обличчі Міністерства фінансів України.

Теги: #ковальська #sense_bank #єоселя

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