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18:04 31.05.2024

Іпотека на комерційну нерухомість: досвід "Інтергал-Буд"

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У співпраці з АТ Банк «Львів» була здійснена перша іпотечна угода на придбання комерційної нерухомості в житловому комплексі «Паркові Озера» від «Інтергал-Буд». Було придбано приміщення площею 176,7 кв.м, а сума угоди склала 14,4 млн грн. 

АТ Банк «Львів» співпрацює з Американською корпорацією з фінансування розвитку (DFC), завдяки чому фінустанова надає кредити на придбання комерційних площ для бізнесу на первинному та вторинному ринку. 

«Друкарня, виробництво металевих конструкцій або навіть невеличка кав’ярня на декілька столиків – ми знайдемо ефективне індивідуальне рішення під будь-який проєкт», — зазначають у банку.  

Компанія «Інтергал-Буд» прагне масштабувати отриманий досвід. «Використання зручних та вигідних кредитних інструментів для придбання нерухомості – важлива передумова ефективного розвитку ринку. І якщо в секторі житлових квадратних метрів такі можливості є, то в комерції пропозиція дуже обмежена. Саме тому наша співпраця з Банком “Львів” – така важлива. Вона дає можливість бізнесу придбати якісні комерційні площі у найбільш зручний спосіб», – прокоментувала подію комерційна директорка компанії Анна Лаєвська. 

Умови програми кредитування досить гнучкі, у бізнесу є можливість придбати комерційні площі у Києві, Львові та Чернівцях в кредит у гривні, доларах або євро. Позика може бути надана без застави та навіть авансового внеску. 

Теги: #інтергал_буд #лаєвська

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