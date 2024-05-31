Іпотека на комерційну нерухомість: досвід "Інтергал-Буд"

У співпраці з АТ Банк «Львів» була здійснена перша іпотечна угода на придбання комерційної нерухомості в житловому комплексі «Паркові Озера» від «Інтергал-Буд». Було придбано приміщення площею 176,7 кв.м, а сума угоди склала 14,4 млн грн.

АТ Банк «Львів» співпрацює з Американською корпорацією з фінансування розвитку (DFC), завдяки чому фінустанова надає кредити на придбання комерційних площ для бізнесу на первинному та вторинному ринку.

«Друкарня, виробництво металевих конструкцій або навіть невеличка кав’ярня на декілька столиків – ми знайдемо ефективне індивідуальне рішення під будь-який проєкт», — зазначають у банку.

Компанія «Інтергал-Буд» прагне масштабувати отриманий досвід. «Використання зручних та вигідних кредитних інструментів для придбання нерухомості – важлива передумова ефективного розвитку ринку. І якщо в секторі житлових квадратних метрів такі можливості є, то в комерції пропозиція дуже обмежена. Саме тому наша співпраця з Банком “Львів” – така важлива. Вона дає можливість бізнесу придбати якісні комерційні площі у найбільш зручний спосіб», – прокоментувала подію комерційна директорка компанії Анна Лаєвська.

Умови програми кредитування досить гнучкі, у бізнесу є можливість придбати комерційні площі у Києві, Львові та Чернівцях в кредит у гривні, доларах або євро. Позика може бути надана без застави та навіть авансового внеску.