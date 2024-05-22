Пресрелізи

16:49 22.05.2024

Укрексімбанк увійшов до топ-4 найприбутковіших банків України

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Прибуток українських банків після оподаткування за 1 квартал 2024 року, за даними НБУ, склав 40,5 млрд грн. Банки заробили на 18% більше, ніж за той самий період минулого року.

За 2023 рік банківський сектор України отримав 83,2 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 8% вище за результати 2021 року.

76,64 млрд грн податків банки сплатили до державного бюджету, згідно з новим законом, що у 10 разів більше, ніж рік тому.


Укрексімбанк – серед 4 найприбутковіших банків України

Укрексімбанк за січень-березень 2024 року заробив для держави 2,474 млрд гривень.

У 2023 році фінансовий результат Укрексімбанку прогнозовано складе рекордні в історії банку 5,7 млрд грн., точна сума прибутку банку буде підтверджена результатами незалежного аудиту, який триває.

За 2023 рік Банк сплатив до державного бюджету 2,502 млн грн податку на прибуток.

Станом на 1 квітня 2024 року АТ «Укрексімбанк»*:

№1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (з урахуванням резервів) (76,9 млрд грн); №1 за обсягом коштів клієнтів – юридичних осіб (152 млрд грн); Лідер за обсягом адміністрування коштів від МФО (9,75 млрд грн). №1 за обсягом фінансування українських компаній (14,4%). * За даними наглядової статистики НБУ та систем управлінського обліку банку.

Теги: #укрексімбанк #релізи

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