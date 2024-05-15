"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

Сервіс ЛУН та медіа NV підготували рейтинг найактивніших забудовників Києва, в якому визначили, які девелопери ввели в експлуатацію найбільше житла за час повномасштабного вторгнення. Так, до ТОП-3 увійшла компанія "Інтергал-Буд" з показником 214,2 тис. кв. м житла.

Для формування рейтингу були використані дані щодо введення в експлуатацію за період з 24 лютого 2022-го по 31 березня 2023-го усіх столичних забудовників. "Зазначений період став одним з найважчих для ринку. На початку великої війни девелопери опинились в ситуації цілковитої невизначеності та повної зупинки продажів", — розповідає комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Попри все київські забудовники досить швидко оговтались та почали відновлювати роботи на своїх об'єктах. "Інтергал-Буд" стала однією з перших компаній, яка продовжила будівництво у нових воєнних реаліях.

"Ми обрали для себе стратегію зосередитись на будинках, що мали досить високий ступінь готовності. Це дало змогу вже в перший рік від початку вторгнення завершити декілька об'єктів та передати інвесторам ключі від нових домівок. Такий крок став заспокійливим сигналом для покупців первинки, що дуже важливо для подальшої роботи ринку", — зауважила Анна Лаєвська.

Зараз, коли від початку повномасштабного вторгнення минуло понад два роки, ми констатуємо, що галузь суттєво пожвавилась, зросли і темпи будівельних робіт, і обсяги продажу нерухомості. "Лише від початку 2024 року компанія добудувала понад 180 тис.кв.м нерухомості. Це проєкти у Києві, Львові, Чернівцях та Житомирі. Далі більше. Маємо дуже амбітні плани на поточний рік та хочемо суттєво перевершити показники введення в експлуатацію, які ми мали у попередньому періоді", — резюмувала комерційна директорка.