Дефіцит робочої сили: виклик для українського ринку праці

Київ, 25 квітня 2024. Ринок праці України стикається з важливими викликами, зокрема, з абсолютним дефіцитом робочої сили. До цих висновків прийшли учасники круглого столу «Розвиток ринку праці: виклики для України», який пройшов сьогодні у Маріупольському державному університеті (м. Київ). Для того, аби подолати ці проблеми необхідні комплексні заходи, такі як інвестиції в людський капітал, перегляд гендерних стереотипів, допомога ветеранам та розробка комплексної стратегії економічної і соціальної відбудови.

На думку учасників обговорення ринок праці України переживає справжню кризу через гострий дефіцит фахівців майже всіх спеціальностей, що вимагає стратегічного управління демографічними процесами та побудови нової економічної моделі. Відновлення трудових ресурсів, збереження талантів та залучення мігрантів повинні стати ключовими завданнями для розвитку ринку праці після завершення військових дій та перемоги України.

«На сьогодні постає нагальне завдання забезпечення рівноправного включення України до глобальної системи трудоресурсного забезпечення за рахунок формування оптимальної моделі економічного розвитку, побудованої на засадах економічного прагматизму – пріоритету національних економічних інтересів. Дана модель повинна мати людиноцентричний характер, стратегічно важливим важелем її реалізації має стати перетворення України на освітньо-науковий хаб, що дозволить не лише зменшити рівень відтоку науковців і освітян з країни завдяки створенню умов для реалізації їх трудового потенціалу, а й зайняти країні належні позиції в системі міжнародного поділу праці через кардинальне зростання рівня продуктивності праці», - сказала Світлана Калініна, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (м. Київ), Доктор економічних наук, професор, Академік Академії економічних наук України.

«Зараз активно працюю з нашими українцями за кордоном. Щойно повернувся з чергової робочої поїздки. Основні проблемні питання для всіх - збереження української ідентичності, мови та культури серед наших українських дітей, які вимушені були покинути рідні домівки і адаптуватись в іноземних навчальних закладах. Найголовніше для батьків комфорт їх дітей та відчуття власної гордості, що вони є українцями. На цьому зараз сконцентрований і працюю, адже постійний зв’язок з Україною і спільні освітні програми є тією рушійною силою, яка поверне українців додому після перемоги будувати свою сильну країну», - зазначив Олег Дунда, народний депутат України.

«Інвестиції в людський капітал, високоякісна система освіти, перепідготовка та професійний розвиток дорослого населення зможуть допомогти зменшити дефіцит робочої сили. Потрібен перегляд гендерних стереотипів у професіях, у зв’язку з суттєвими змінами структури зареєстрованих безробітних, адже станом на 01 квітня 2024 року частка зареєстрованих безробітних жінок складає 78%. Також необхідна реалізація масштабних програм допомоги ветеранам, зокрема, ветеранам з обмеженими можливостями в пошуку роботи, перепідготовки та отриманні психологічної допомоги», - розповіла Наталія Землянська, голова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

«Мільйони українців через велику повномасштабну війну втратили роботу, однак ринок праці поступово відновлюється. Статистичні данні зазвичай викладають ранжування виходячи з попиту роботодавців і градації пропозицій найбільших зарплат. Але хочу наголосити, що максимально важливо обирати роботу не просто виходячи із показників зарплати, а виходячи із факторів суспільної корисності і ваших особистісних якостей, схильностей і навичок. Тоді не буде розчарування, трудового вигорання і знецінення праці» , - Олександра Решмеділова , політолог, кандидат філософських наук.

«Не позбавлений системних вад ринок праці України на третій рік війні стоїть на порозі справжньої кризи. І бізнес, і пересічні мешканці країни поза межами мегаполісів давно переконались у тому, що навіть несуттєві раніше проблеми стають справжніми викликами через гострий дефіцит фахівців майже всіх спеціальностей. Успішний розвиток економіки і інвестиційні проекти, якими марять можновладці, у таких умовах - не більш ніж наївні фантазії. Комплексна стратегія економічної і соціальної відбудови, що об'єднає націю і забезпечить їй не лише віру у краще майбутнє, але й його бачення, де у центрі буде людина легальної праці - сьогодні вже не потреба, а єдина панацея для стану хворого з дуже сумнівним прогнозом», - сказав Олександр Шубін, перший заступник Голови СПО профспілок на національному рівні, заступник Голови ФПУ.

«Головним викликом ринку праці України є абсолютний брак робочої сили. Тобто, навіть якщо ми перепідготуємо людей, робочої сили все одно невистачитиме, і треба буде з цим щось робити: або міняти структуру економіки, або залучати мігрантів, або підвищувати ефективність праці», - сказала Елла Лібанова, директор Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

«Дослідження, яке нещодавно провела Європейська бізнес Асоціація, свідчить, що 74% опитаних роботодавців вже відчувають дефіцит кадрів. Серед проблем, з якими вони стикаються, виділяють нестачу талантів та відтік кваліфікованих кадрів закордон, брак фахівців зі знаннями англійської мови. Це ті проблеми, котрих ми не зможемо уникнути і після закінчення військових дій та нашої перемоги. Тому вже зараз потрібно робити кроки щодо збереження та розвитку трудових ресурсів України. Одним з таких кроків повинно стати формування нової Стратегії Державної міграційної політики України, що дозволить сформувати відповідь на питання щодо повернення українців, котрі зараз знаходяться за кордоном, скорочення обсягів трудової міграції з України, залучення трудових мігрантів та талановитих людей з інших країн до України», - зауважив Воскобойник Василь, Президент Асоціації «Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування».

Захід організовано Асоціацією «Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування» в межах реалізації проєкту «Візія-2033: збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя» за підтримки Програми USAID «РАДА: наступне покоління», що виконується ГО «Інтерньюз Україна».

Дана подія стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст не обов'язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

Дослідження «Оцінка ситуації яка склалась з трудовими ресурсами в Україні» проведено за підтримці Міжнародного фонду «Відродження».

Довідка:

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є неприбутковою громадською організацією, що опікується питаннями та проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням за кордоном громадян України. Членами асоціації є незалежні приватні компанії, що надають послуги у сфері міжнародного працевлаштування. Асоціація існує заради координації зусиль всіх учасників ринку працевлаштування за кордоном та ефективного захисту інтересів українських працівників, що працюють за межами України.

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів на суму понад 350 мільйонів доларів США.

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