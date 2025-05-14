Міграційна політика України: нова платформа, нове бачення, нові рішення

Відбулася презентація нової онлайн-платформи, що стане простором для чесної, відкритої та фахової розмови про головне — як зберегти людей в Україні та зробити її країною, де хочеться жити.

Платформу створено спільно з Інститутом демографії та досліджень імені М. Птухи НАН України, Всеукраїнською асоціацією компаній з міжнародного працевлаштування та Офісом міграційної політики. Її мета — поєднати науку, владу, громади і бізнес у пошуку рішень для подолання міграційних викликів. Платформа стане місцем для оприлюднення досліджень, обміну досвідом і спільної розробки практичних рішень.

У межах заходу презентовано два дослідження, які були проведені при підтримці Міжнародного фонду "Відродження": "Оцінка реалізації чинної міграційної політики" та "Аналіз міграційної політики іноземних держав: орієнтири для України". Вони повинні стати основою для формування нової міграційної політики.

"Проблема України на сьогодні не тільки в тому, що дуже багато наших людей вимушено перебувають за кордоном, не тільки в тому, що після війни, яка вже зруйнувала значну частину нашої економіки і ще не відомо коли закінчиться і скільки буде зруйновано ще, буде потрібно відновлювати і житловий фонд, і публічну інфраструктуру, і промислову. Потрібно буде залучати в Україну інвестиції. І на все це, скоріш за все, нам не вистачатиме робочої сили. Ми живемо в умовах депопуляції, яка розгорнулася не сьогодні, коріння якої пов’язано не з теперішньою війною. Ми маємо все це надолужувати. Це з одного боку. З другого боку, ми не маємо досвіду успішної, самостійної міграційної політики. Ми просто його не маємо, ми маємо цьому вчитися. Вчитися на помилках інших країн, а не на своїх власних. І саме цим обґрунтовано проведення та презентація цих двох взаємопов’язаних досліджень. Ми хотіли, при проведенні цих досліджень, з одного боку доказово проаналізувати українській досвід, а з іншого – максимально глибоко вивчити досвід інших країн, більш або менш успішний. Зрозуміти, які там були помилки, щоб не повторювати їх та не утворювати в своїй країні хаос", - сказала Елла Лібанова, директор Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

"Говорячи про ключові недоліки, які ми виявили під час проведення оцінки стану реалізації чинної міграційної політики, хочу наголосити: попри те, що протягом усього періоду незалежності Українська держава тримала міграційні питання у полі зору, намагаючись знайти шляхи розв’язання пов’язаних із ними проблем, міграція ніколи не була серед пріоритетів державотворення і не перебувала у фокусі уваги влади та суспільства. Ключовою проблемою міграційної політики України є її реактивність, тобто реакція на події та виклики, що виникають, а не запобігання негативним явищам. Якщо щодо політики в непередбачуваних умовах (COVID-19, повномасштабна війна), реактивність є об’єктивною реальністю, то недостатнє врахування неминучих демографічних перспектив є серйозною прогалиною", - зазначив Олексій Позняк, завідувач сектору міграційних досліджень, Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

"Країни, які стали прикладом успішної міграційної політики це, перш за все, країни так званої постійної імміграції, в основу стратегії економічного розвитку яких покладено залучення висококваліфікованих мігрантів – Канада, США, Австралія, Нова Зеландія. Вони зробили ставку на інтелект як основу зростання продуктивності праці, і відповідно – конкурентоспроможності та рівня добробуту. Якщо ж говорити про механізми повернення громадян або залучення іноземних фахівців, які можуть бути адаптовані в Україні, то тут все просто і складно водночас. Просто – тому, що ми розуміємо, які чинники відіграють вирішальну роль в контексті повернення наших громадян – безпекові питання, гідні робочі місця, гідний рівень заробітної плати, житлове питання тощо. Складно – тому що для вирішення зазначених проблем необхідно сформувати нову модель економічного розвитку, яка має базуватись на безперервному зростанні продуктивності праці", - розповіла Світлана Калініна, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (м. Київ).

"Коли ми кажемо про міграційні процеси, ми повинні їх розглядати в контексті економічного, демографічного та соціального розвитку країни. Що стосується економічного розвитку країни, то він може бути забезпечений за рахунок інтенсивного, екстенсивного та структурних чинників. Інтенсивний – це зростання продуктивності праці. Що стосується екстенсивних факторів, то цю тему ми зараз обговорюємо, і це залучення додаткової робочої сили. Що стосується структурного чинника, нажаль, ця проблема в Україні взагалі не обговорюється, бо це зміна структури економіки і визначення економічних напрямків, котрі б давали велику додану вартість. Нажаль, всі сконцентровані на екстенсивному факторі, а саме залученні мігрантів", - зауважив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи, Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

"Сьогодні ми зробили перший крок до створення платформи для постійного діалогу у сфері демографії, соціальної політики, якості життя та міграційної політики. Ця платформа — про спільну відповідальність науки, влади, громад і бізнесу за збереження людського капіталу. Ми презентували дослідження, які не просто описують ситуацію, а пропонують напрями, в яких ми можемо рухатись. В умовах демографічної кризи та війни нам потрібна стратегія, заснована на фактах, а не реакціях. І головне, ми віримо: людина — найцінніше, що має держава. Її свобода, гідність і право вибору мають бути в центрі кожного рішення. Саме навколо цих цінностей ми будуємо нову платформу і запрошуємо всіх, кому це не байдуже, долучатися до співпраці", - заявив Василь Воскобойник, Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та Голова Офісу міграційної політики.

Дослідження здійснюється в межах проєкту "Міграційна політика України: шляхи вдосконалення", що фінансується Міжнародним фондом "Відродження".

Довідка:

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є неприбутковою громадською організацією, що опікується питаннями та проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням за кордоном громадян України. Членами асоціації є незалежні приватні компанії, що надають послуги у сфері міжнародного працевлаштування. Асоціація існує заради координації зусиль всіх учасників ринку працевлаштування за кордоном та ефективного захисту інтересів українських працівників, що працюють за межами України.

Офіс міграційної політики є неприбутковою громадською організацією, яка займається формуванням нової міграційної політики України з метою збереження та розвитку людського капіталу. Офіс діє як платформа для міжсекторальної співпраці з метою формування стійкої політики у сфері міграції та ринку праці.

Міжнародний фонд "Відродження" – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів на суму понад 350 мільйонів доларів США.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".