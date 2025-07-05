Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

Агентство з охорони довкілля США відправило в адміністративну відпустку 139 співробітників, які підписали листа з критикою політики президента США Дональда Трампа, повідомляє агентство Reuters.

Як пише Reuters, лист був оприлюднений на початку цього тижня і названий "Декларацією незгоди". У ньому федеральний уряд звинувачується у "шкідливому дерегулюванні", "ігноруванні наукового консенсусу на користь забруднювачів" та "просуванні культури страху" всередині агентства.

Лист з'явився на тлі очікуваного чергового раунду скорочень персоналу, а також у зв'язку з тим, що агентство проходить масштабну реорганізацію, включаючи ліквідацію науково-дослідницького відділу та скасування грантів на мільярди доларів.

"Агентство з охорони навколишнього середовища проводить політику нульової толерантності до кар'єрних бюрократів, які незаконно підривають, саботують і підривають порядок денний адміністрації", - йдеться в заяві EPA, опублікованій у четвер.

Лист підписали сотні нинішніх і нещодавно звільнених співробітників агентства. У публічній версії листа, опублікованій 3 липня, імена підписантів були вилучені. Попередня версія листа була надіслана адміністратору агентства Лі Зельдіну для внутрішнього користування.

Джерело: https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/us-environmental-agency-puts-139-employees-leave-after-they-criticized-trumps-2025-07-04/