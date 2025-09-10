Україна формує нову міграційну стратегію до 2035 року: експерти презентували перші напрацювання

Київ, 10 вересня 2025. Інститут демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи НАН України, Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування та ГО "Офіс міграційної політики" провели чергове обговорення на спільній онлайн-платформі, яка покликана стати відкритим майданчиком для діалогу між науковцями, представниками влади, бізнесу, громадянського суспільства та освітянами. Її завдання — сприяти використанню доказових знань у державній політиці та розвитку міжсекторальної взаємодії.

Особливим фокусом заходу став дослідницький проєкт "Розробка Стратегії державної міграційної політики України до 2035 року: трудоресурсний аспект", що реалізується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Проєкт передбачає підготовку аналітичних матеріалів, публічні обговорення та консультації з широким колом учасників. Його результатом стане готовий проєкт Стратегії, що інтегруватиме наукові знання, позиції ключових стейкхолдерів і потреби ринку праці України.

Під час заходу було представлено:

мету та основні завдання проєкту;

ключові напрями дослідницької й аналітичної діяльності;

попереднє бачення загальної мети Стратегії, її пріоритетних цілей і завдань;

напрями реалізації з урахуванням трудоресурсного аспекту.

"Міграційна політика України має бути диференційованою по країнах. У Польщі більше молоді та жінок, у Німеччині — чоловіків і людей старшого віку. Це означає, що умови повернення мають враховувати різні потреби. І головне — наша політика не повинна нашкодити майбутньому України", — зазначила Елла Лібанова, директор Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи НАН України.

"Метою проєкту є досягнення стабільного демографічного розвитку та забезпечення економіки робочою силою за рахунок ефективної міграційної політики. Ми прагнемо максимально використати міграційні можливості та мінімізувати негативні наслідки, створивши умови для повернення українців і залучення іноземних фахівців", — наголосив Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії.

"Економічна політика є основою для міграційної. Якщо ми не створимо конкурентну економіку та продуктивні робочі місця, ми не зможемо втримати людей в Україні. Лише зростання продуктивності праці й розвиток сфери послуг дадуть справжні підвалини для повернення наших громадян", — підкреслила Світлана Калініна, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (м. Київ).

"Ми вже сьогодні стикаємось із серйозним дефіцитом кадрів. Постанова про виїзд чоловіків 18–22 років спричинила відтік молоді у 14 галузях економіки. Бізнес шукає вихід у залученні іноземців з Індії та Бангладеш. Своїми силами ми цього не подолаємо — людей катастрофічно не вистачає", — підкреслив Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD-club.

"Україна має стати країною, де люди прагнуть жити й працювати, а не шукати кращої долі за кордоном. Наше завдання — сформувати таку політику, яка водночас сприятиме поверненню українців, залученню іноземних фахівців і збереженню трудового потенціалу для відбудови держави. Міграційна політика має поєднувати внутрішні пріоритети з міжнародним досвідом, враховувати потреби ринку праці та інтереси громадян, інтегруючи найкращі світові практики", — заявив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та голова ГО "Офіс міграційної політики".

Дослідження здійснюється в межах проєкту ""Розробка Стратегії державної міграційної політики України до 2035 року: трудоресурсний аспект", що фінансується Міжнародним фондом "Відродження".

Довідка:

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є неприбутковою громадською організацією, що опікується питаннями та проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням за кордоном громадян України. Членами асоціації є незалежні приватні компанії, що надають послуги у сфері міжнародного працевлаштування. Асоціація існує заради координації зусиль всіх учасників ринку працевлаштування за кордоном та ефективного захисту інтересів українських працівників, що працюють за межами України.

Офіс міграційної політики є неприбутковою громадською організацією, яка займається формуванням нової міграційної політики України з метою збереження та розвитку людського капіталу. Офіс діє як платформа для міжсекторальної співпраці з метою формування стійкої політики у сфері міграції та ринку праці.

Міжнародний фонд "Відродження" – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів на суму понад 350 мільйонів доларів США.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".