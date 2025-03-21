Міграційна політика та ринок праці: пошук балансу

Київ, 20 березня 2025. У Маріупольському державному університеті відбувся науковий круглий стіл "Трудоресурсне забезпечення України: новітній формат", на якому були представлені перші результати дослідження "Оцінка перспективних трудоресурсних потреб України".

Дослідження здійснюється в межах проєкту "Міграційна політика України: шляхи вдосконалення", що фінансується Міжнародним фондом "Відродження".

Мета дослідження – визначити перспективні трудоресурсні потреби України, зокрема:

проаналізувати трансформаційні тренди зайнятості та динаміку ВВП у контексті поствоєнного відновлення;

оцінити продуктивність праці та її вплив на економічне зростання;

розробити методологію вимірювання зайнятості та прогнозування трудових ресурсів;

дослідити нові форми зайнятості та ефективність джерел трудоресурсного забезпечення.

"Вирішення питання трудоресурсного забезпечення вимагає застосування стратегічного підходу, в основу якого має бути покладено фундаментальне бачення процесів формування і використання людського капіталу. Так, за висновками Всесвітнього економічного форуму, головне в стратегії розвитку – фундаментальна освіта. Успішні приклади реалізації державних стратегій говорять саме про це. В короткостроковій перспективі неможливо змінити демографічну ситуацію, міграційні тенденції тощо. Отже, саме перспективні налаштування трудоресурсної сфери формуватимуть орієнтири успішного економічного розвитку України", - розповіла Світлана Калініна, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету.

"Сучасна економіка потребує кваліфікованих кадрів, брак яких загрожує зростанням структурного безробіття в Україні. Вирішення проблеми можливе через співпрацю уряду, бізнесу та освіти, основними складовими якої будуть: 1. Реформа системи бронювання кадрів. Бронюванню підлягають не окремі працівники, а посади. 2. Розвиток наскрізної дуальної освіти: передвища освіта - виробництво - вища освіта -післядипломне навчання. Держава субсидує навчальні програми, а бізнес формує стандарти. Запровадження програм в яких уряд фінансує навчання та перекваліфікацію, бізнес визначає ключові компетенції, а заклади освіти адаптують курси. 3. Формування виробничо-освітніх кластерів, де до співпраці між урядом, бізнесом та закладами освіти долучаються регіональні та місцеві органи влади", - сказав Юрій Гаврілечко, доцент кафедри фінансів Університету трансформації майбутнього.

"Дефіцит людських ресурсів, на жаль, є об’єктивно обумовленим у нашій країні. Тому вкрай важливим є розуміння цієї проблематики всіма членами українського суспільства, а також усвідомлення необхідності використання усіх джерел та резервів робочої сили з метою забезпечення економічного розвитку держави. У сучасних умовах посилюється актуалізація програм безперервного навчання та підвищення інклюзивності ринку праці, а також впровадження зваженої, науково обґрунтованої міграційної політики України", - розповіла Світлана Ланська, в.о. завідувача кафедри економіки праці Маріупольського державного університету.

"Занадто сенсаційний підхід або однобічне подання інформації щодо демографічних викликів може створювати суб’єктивний, спотворений образ, що не завжди відповідає реальності, і таким чином зменшує довіру до реальної картини справ. Висвітлення даних щодо скорочення кількості населення, низького рівня народжуваності, передчасної смертності, старіння нації, різноманітних хвороб / епідемій, зовнішньої та внутрішньої міграції в медіа потребує зваженого і відповідального підходу. Об’єктивна подача цієї соціально чутливої інформації сприяє формуванню розуміння важливості глибини соціальних процесів, що лежать в основі цих демографічних проблем. Для подальшого ефективного економічного розвитку країни, поступової трансформації ринку праці і вирішення демографічних проблем потрібна всебічна інтеграція та долучення науковців, різноманітних фахівців та громадянського суспільства до напрацювання дієвих механізмів вирішення і констатації заявленої проблематики, а також активна роль держави", - зауважила Олександра Решмеділова, кандидат філософських наук, політолог.

"Кожний бізнес будує стратегію враховуючи: свої можливості та потреби, зовнішні фактори на рівні держави, та сучасні світові тенденції. Втілюють в життя будь-яку стратегію Люди, які працюють в компанії. Сучасна освіта повинна вже враховувати тренди майбутнього, мати можливість гнучко перебудовувати учбові програми та матеріали, в ідеальному варіанті у поєднані з бізнесом, щоб фахівці, які виходять з закладів вищої освіти (ЗВО) мали змогу плавно влитися в бізнес-команди та посилювати їх… Сучасна освіта – це простір, де формується світогляд майбутніх фахівців, середовище, яке дозволяє молоді розвиватися. І в цьому вже роль держави – створити умови та можливості для формування такого середовища", - додала Анна Криневич, директор з персоналу та організаційного розвитку компанії "СМАРТ-ХОЛДИНГ".

"Круглий стіл "Трудоресурсне забезпечення України: новітній формат" став важливою платформою для обговорення ключових викликів і перспектив українського ринку праці в умовах післявоєнного відновлення. Подолання дефіциту трудових ресурсів вимагає системного підходу, що передбачає реформування освітньої системи, впровадження програм перекваліфікації, розвиток державно-приватного партнерства та адаптацію міграційної політики до сучасних реалій. Особливу увагу учасники приділили інтеграції нових форм зайнятості, необхідності стратегічного планування трудоресурсного потенціалу та забезпеченню ефективної взаємодії між державою, бізнесом і освітнім сектором. Лише комплексні, довгострокові рішення дозволять створити ефективну модель трудоресурсного забезпечення, що стане основою для сталого економічного розвитку України. Результати дослідження "Оцінка перспективних трудоресурсних потреб України" будуть використані під час розробки нової міграційної політики країни", - підсумував Василь Воскобойник, керівник проектів "Візія-2033. Збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя" та "Міграційна політика України: шляхи вдосконалення".

Виконання проєкту "Міграційна політика України: шляхи вдосконалення", організація круглого столу "Трудоресурсне забезпечення України: новітній формат" та дослідження "Оцінка перспективних трудоресурсних потреб України" здійснені за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

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