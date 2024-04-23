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17:57 23.04.2024

Sense Bank підписав Меморандум з Міністерством економіки України

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17 квітня 2024 року системно-важливий український Sense Bank підписав меморандум з Міністерством економіки України про співпрацю в рамках реалізації бюджетної програми "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва".

Програма компенсації є важливою складовою економічної політики "Зроблено в Україні" та покликана підтримати виробників і постачальників вітчизняної сільгосптехніки, а також безпосередньо українських аграріїв. За умовами програми її учасниками можуть стати юридичні особи або фізичні особи – підприємці сільськогосподарські товаровиробники, які здійснили оплату за придбану техніку через уповноважений  банк. Агропідприємцям держава компенсуватиме 25% (без урахування ПДВ) вартості за придбану техніку вітчизняного виробництва, перелік якої є на офіційному сайті Мінекономіки. Слід зауважити, що компенсацію можна отримати й в разі купівлі техніки за рахунок кредитних коштів.

На реалізацію зазначеної програми уряд заклав цьогоріч 1 млрд гривень та планує розширювати перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, на які поширюватиметься часткова компенсація.

Як отримати компенсацію через Sense Bank?

1. Придбати сільгосптехніку українського виробництва (відповідно до Переліку Мінекономіки), здійснивши оплату через Sense Bank, в тому числі за рахунок кредитних коштів.

2. Подати до Sense Bank заявку та документи, що підтверджують купівлю техніки, за яку передбачено компенсацію. 

3. Отримати компенсацію на рахунок в Sense Bank.

Нагадаємо, що  11 квітня цього року Sense Bank підписав меморандум із Сухопутними військами Збройних Сил України. Згідно з документом, до кінця 2024 року Sense Bank надаватиме допомогу у вирішенні технологічних потреб Сухопутних військ ЗСУ, що зміцнить готовність армії.  

 

Теги: #меморандум #bank #мінекономіки #sense

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