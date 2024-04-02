10 українських компаній отримають близько пів мільйона євро від ЄБРР і ЄС на розвиток «зелених» інновацій

19 березня Європейський Банк Реконструкції та Розвитку й Європейський Союз оголосили десять українських компаній, які стали переможцями третьої хвилі грантової програми «Кліматичні Інноваційні Ваучери». Завдяки цій програмі компанії отримають гранти на загальну суму 442 000 євро на розробку та впровадження «зелених» технологій.

Кожна з компаній-грантерів отримає до 50 000 євро на інноваційні рішення для скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності та протидії зміні клімату. Гранти покриють до 75% витрат на розробку та впровадження технологій протягом усього бізнес-циклу, від створення прототипів і сертифікації до розробки нових виробничих ліній.

Україна стала першою країною, де ЄБРР у 2017 році впровадив схему Інноваційних Ваучерів. У 2020 році Банк продовжив дію “Кліматичних Інноваційних Ваучерів” і в рамках нового етапу програми ЄС та ЄБРР надали 29 українським компаніям ваучери на кліматичні інновації на загальну суму 1,2 мільйона євро. Громадська організація Greencubator успішно впроваджує програму в Україні з моменту її запуску у 2017 році.

10 інноваційних компаній-переможців третьої хвилі «Кліматичних Інноваційних Ваучерів»

«МІКРОЛ» – допомагає підприємствам керувати споживанням енергії та води за допомогою технології «інтернету речей» (IoT), таким чином мінімізуючи втрати та сприяючи економії.

«МАЙТЕК ПЛЮС» – допомагає сектору гостинності ставати енергоощадним завдяки розумним системам управління опаленням.

Науково-виробнича фірма «Продекологія» – отримає програмне забезпечення на базі ШІ для своїх автоматичних сортувальних ліній, що дозволить збільшити глибину переробки полімерів та електронних відходів до 90% та використовувати вдвічі менше енергії.

Hajster – допомагає скоротити викиди CO₂ в системах опалення шляхом переходу на теплові насоси українського виробництва, де за рахунок Кліматичного Ваучера буде створено програмне забезпечення контролерів управління кліматичним обладнанням.

RMC Manufacturer Company – замість звичних холодильних агрегатів на основі агресивного до атмосфери фреону створює дружні до клімату холодильні установки нового покоління з холодоагентом на основі вуглекислого газу.

One Innovation Water Technologies пропонують альтернативу одноразовим картриджам очистки води в системі зворотного осмосу за рахунок процесу заморожування.

Luaz Motors – поєднує електромобілі та системи доступності для водіїв з інвалідністю.

«Агросолум» – пропонує швидке масштабування точної обробки полів за допомогою БПЛА на заміну традиційних систем обприскування та внесення добрив на базі колісної техніки.

ELEEK – розробляє нові моделі електровелосипедів і планує вивести їх на міжнародний ринок.

K.tex – виробляє медичні, будівельні та промислові неткані матеріали, розвиває виробництво нетканих матеріалів з вторинних волокон (відходів текстилю) та створює цифрову платформу для співпраці з виробниками одягу та постачальниками сировини.

Цитати про третю хвилю «Кліматичних Інноваційних Ваучерів»

Костянтин Кінцурашвілі, регіональний керівник ЄБРР з питань кліматичної стратегії та реалізації проєктів

«Прагнення переможців розробляти та впроваджувати більш дружні до клімату рішення в Україні під час війни справді вражає. Підтримка інновацій прискорить розвиток високоефективних чистих технологій, і ми раді сприяти новим успішним підприємствам через нашу програму Кліматичних Інноваційних Ваучерів. ЄБРР є відданим і непохитним партнером України.

З початку повномасштабного російського вторгнення Банк спрямував 4 млрд євро на підтримку приватного сектору, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки та торгівлі. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб допомогти Україні відновити зелену економіку та здійснити низьковуглецевий перехід».

Генрік Вітфельт, виконувач обов’язків керівника операційного відділу “Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура, довкілля” Представництва Європейського Союзу в Україні

«У контексті тривалої російської агресії проти України, подальші кроки зі зміцнення енергетичної безпеки країни є надзвичайно важливими. Нові енергоощадні й генерувальні технології й зелені рішення, що з’являються через "Кліматичні Інноваційні Ваучери" завдяки підтримці ЄС, сприятимуть посиленню витривалості й стійкості української економіки. Вони також забезпечать перехід до ресурсоефективності, сталого та низьковуглецевого розвитку, як це передбачено Європейським зеленим курсом».

Роман Зінченко, керівник проєкту, голова правління та співзасновник ГО «Грінкубатор».

«Ця хвиля Кліматичних Ваучерів вже друга, яку ми проводимо під час повномасштабної війни в Україні. Попри всі виклики воєнного часу, український бізнес подається на такі грантові програми значно активніше, ніж це було до 2022 року. Це говорить про стійкість українських підприємців, а також про їхню відданість принципам сталого розвитку та кліматично-дружнім рішенням.»

Ольга Зубчик, координаторка проєкту «Кліматичні Інноваційні Ваучери» від ГО «Грінкубатор».

«Переможцями цієї хвилі проєкту є компанії з найрізноманітніших сфер: автоматизації індустріальних процесів, циркулярних рішень, електромобільності, сільського господарства та інших. На шляху до членства України в ЄС вони розробляють інновативні рішення, що сприятимуть масштабуванню їхнього бізнесу та дадуть можливість виходу на нові рівні»

Про схему надання грантів «Кліматичних Інноваційних Ваучерів»

Грантовий конкурс «Кліматичні Інноваційні Ваучери» є складовою програми ЄБРР «Центр трансферу фінансів та технологій у сфері зміни клімату» (FINTECC), що підтримується ЄС в межах ініціативи EU4CLIMATE. В Україні з 2017 року його впроваджує ГО «Грінкубатор».

«Кліматичні Інноваційні Ваучери» — це один із найбільших грантових конкурсів в Україні для інноваторів у сфері зелених та кліматично-дружніх технологій. Україна стала першою країною в регіоні роботи ЄБРР, де Банк запустив програму Інноваційних Ваучерів.

Конкурс підтримує українські компанії малого та середнього бізнесу, що зменшують викиди парникових газів, підвищують енергоефективність і запобігають змінам клімату. Гранти до 50 тисяч євро покривають 75% витрат на заявлені послуги.

Компанії можуть використати ваучер для розробки та впровадження «зелених» інновацій на різних етапах діяльності — від захисту інтелектуальної власності та промислового дизайну прототипів до сертифікації продуктів та проєктування своїх виробничих потужностей.

Інтерфакс-Украина - інформаційний партнер