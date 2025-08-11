1 центр рекрутингу Сухопутних військ: проєкт "Контракт 18–24" розширюється на безпілотні системи

Міністерство оборони України на доручення Президента України Володимира Зеленського розширило проєкт "Контракт 18–24" на нові посади. Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів.

Список штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем, на які призначаються громадяни України віком від 18 до 25 років, значно розширено – мова йде про операторів і майстрів літальних і наземних безпілотних комплексів. Усі — на посадах осіб рядового складу. Також розширено кількість підрозділів, долучених до програми "Контракт 18–24", — 46 нових, із Сухопутних військ додається 5-та окрема штурмова бригада.

Що варто знати про "Контракт 18–24" за напрямком безпілотних систем

У порівнянні з попередніми посадами, цей напрям має особливі умови. Зокрема, за цим контрактом встановлено чіткий термін служби — два роки. Обов’язковою умовою цього контракту є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Майбутні оператори дронів проходитимуть:

до 45 днів базової підготовки;

до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів);

14 днів адаптаційного курсу.

Як і в основній програмі "Контракт 18–24", передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Третій — по завершенні контракту за умови наявності 12 місяців безпосередньої участі в бойових діях. У разі невиконання умов контракту виплата третьої частини грошової допомоги (500 тисяч гривень) розраховується за принципом 1/12 — за кожен місяць участі в бойових діях.

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Також варто зауважити, що нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт, ініційований Міністерством оборони України, який посилює право на освіту для молодих осіб віком від 18 до 25 років, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації.

Згідно з законопроєктом молодим військовослужбовцям:

надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;

гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби;

надається право на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти.

Крім того, за ініціативи Міністерства оборони Уряд подає до Парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24".

Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Також слід наголосити на розширенні категорій військовослужбовців, які матимуть право на отримання 1 млн грн. Ухвалені зміни стосуються тих, хто з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєднався до війська і служив на посадах рядового, сержантського та старшинського складу, і станом на 13 лютого 2025 року мав не менше 6 місяців участі в бойових діях. Ця норма поширюється на

строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;

військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.

Подати заявку на "Контракт 18–24" можна на сайті: lfrecruiting.mil.gov.ua або за номером гарячої лінії 0 800 503 696.