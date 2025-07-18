Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:12 18.07.2025

Понад 13 мільйонів літрів пального зі знижкою отримали військові на АЗК UKRNAFTA

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Програма «Плюси», яку мережа АЗК UKRNAFTA реалізує спільно з Міністерством оборони України в межах застосунку Армія+, демонструє стабільну ефективність та реальну підтримку військових.

Від початку дії проєкту у грудні 2024 року військовослужбовці заправили 13,3 мільйона літрів пального. Економія склала 36,1 мільйона гривень. Ще 4,2 мільйона гривень було зекономлено на продукції кафе та 707,9 тисяч гривень — на товарах у магазинах при АЗК. Загалом спеціальними знижками вже скористалися майже 100 тисяч військових.

Нагадуємо про знижки для військових з Армія+ на АЗК UKRNAFTA:

* -3 грн/л на бензин і дизель (до 200 л/міс)

* -0,5 грн/л на скраплений газ (до 200 л/міс)

* -30% на продукцію кафе

* -10% на товари в магазинах (окрім алкоголю, тютюну та акційних товарів, до 2000 грн/міс).

UKRNAFTA послідовно забезпечує спеціальні умови обслуговування для захисників і захисниць України. Компанія дякує кожному, хто служить, і продовжує підтримувати військових на кожному кілометрі їхнього шляху.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #пальне #ukrnafta #азк #військові

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