Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:54 14.07.2025

Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

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Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

Компанія Епіцентр та благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” продовжують забезпечувати військових медиків сучасним реанімаційним обладнанням.

Нещодавно фонд отримав від Епіцентру чергову партію з 10 апаратів швейцарського бренду Easy Pulse, що призначені для автоматичної серцево-легеневої реанімації. Це критично важливе обладнання для військових медиків, особливо на етапах евакуації та стабілізації поранених у польових умовах.

Кілька апаратів з нової партії вже передано у стабілізаційні пункти на Харківський і Запорізький напрямки. Решта буде доставлена найближчим часом до медичних підрозділів у найгарячіших точках фронту.

Таким чином Епіцентр, як соціально відповідальний бізнес, продовжує підтримувати гуманітарні ініціативи, спрямовані на зміцнення медичної системи й допомогу військовим медикам.

“Ми усвідомлюємо, що сучасне медичне обладнання - це не просто техніка, а реальний шанс врятувати життя українським захисникам. Тож для нас надзвичайно важливо підтримувати медиків, які щодня працюють у надскладних умовах на передовій. Спільно з фондом “Надія” ми будемо продовжувати цю роботу. Це наш обов’язок як українського бізнесу, що розділяє спільну відповідальність за майбутнє країни”, - зазначив генеральний директор компанії Епіцентр Петро Михайлишин.

Загалом в рамках цього проєкту фонд "Надія" передав до військових госпіталів, стабілізаційних пунктів, польових шпиталів та медичних інститутів у різних регіонах України уже близько 200 апаратів Easy Pulse.

"Рятувати життя - найвища місія. Ми не можемо зупинятися, бо від кожної одиниці обладнання, яке ми передаємо, може залежати життя військового, що захищає Україну. Сьогодні благодійність - це наш спільний фронт", - зазначив голова наглядової ради фонду та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.

Зазначимо, що група компаній Епіцентр зробила підтримку медичної галузі одним із пріоритетних напрямків своєї благодійної діяльності. Компанія вкладає сотні мільйони гривень для закупівлі сучасного медичного обладнання, а подекуди бере на себе будівництво та оснащення цілих корпусів лікарень. Лише за останні роки Епіцентр оснастив та зробив капітальний ремонт у реанімаційному та реабілітаційному відділеннях Інституту кардіології імені М.Стражеска, а також неодноразово надавав допомогу Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".


 

Теги: #надія #реанімація #військові #епіцентр #медики

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