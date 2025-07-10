Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:01 10.07.2025

Порошенко після масованого обстрілу столиці повіз чергову партію дронів на фронт

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Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повіз на фронт чергову партію допомоги. Вартість цього конвою – 30 млн грн. Техніку і дрони отримають 12 військових частин: 8 бригад, 2 полки та 2 окремі батальйони.

"Важка ніч для столиці та всієї України. Але попри безсонні ночі — ми маємо вирушати. Їдемо туди, де зараз гаряче. До друзів, які дуже-дуже зачекалися", – написав п’ятий президент у соцмережах.

Військові, зокрема, отримають 625 FPV-дронів, з них 175 — оптоволоконні; квадроцикли; прально-душові комплекси; станцію шиномонтажу; пересувні командні пункти; ремонтну майстерню; вантажівку для десанту; екскаватор; 16 комплектів Starlink; 30 зарядних станцій; десятки ноутбуків, планшетів і моніторів.

"А до влади — одне прохання: не заважайте, якщо не можете допомогти", – звернувся Петро Порошенко.

Теги: #зсу #порошенко #європейська_солідарність

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