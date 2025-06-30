Дизель від UKRNAFTA – один із найякісніших в Україні

UKRNAFTA потрапила в ТОП-5 рейтингу дослідження Інституту споживчих експертиз. Його фахівці перевірили відповідність державним стандартам дизельного палива на українських АЗК. У підсумку дизель від UKRNAFTA виявився одним із найякісніших на ринку.

Комерційний директор UKRNAFTA Сергій Федоренконаголошує:компанія ретельно стежить, щоб у мережу надходило лише якісне пальне.

«До того, як дизель потрапляє в бак нашого клієнта, він декілька разів проходить лабораторні тести: коли прибуває вагон або танкер, коли переливають у бензовоз, і потім безпосередньо в мережі АЗК. Це роблять наші лабораторії, а також незалежні лабораторії, щоб ми контролювали якість з декількох сторін. Це повністю відповідає ДСТУ та стандартам Європи», - зазначив він у коментарі телемарафону «Єдині новини».

У телевізійному сюжеті нагадують: якісне пальне – одна з основних передумов для надійної та довговічної експлуатації вашого автомобіля. Бо навіть одна заправка, наприклад – неякісним дизелем, може призвести до проблем із паливною системою та двигуном. Як наслідок, на авто може чекати недешевий ремонт.

Саме тому автовласники обирають лише перевірені мережі АЗК. А вони, в свою чергу, приділяють особливу увагу контролю якості пального на своїх заправках.

«Тому, звісно, потрібно дивитись на бренд і на репутацію АЗК, щоб бути впевненими, що там буде якісне пальне. Ми веземо з Польщі, Німеччини бензин, з величезної кількості країн-постачальників – дизпаливо. Танкери з Канади, Швеції, Ізраїлю, Греції з дизелем припливають в різні порти, де ми маємо можливість його імпортувати», - додав Сергій Федоренко.

“Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК – 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки “NAFTAКарта”, що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ “Укрнафта-Постач”.

Найбільшим акціонером “Укрнафти” є НАК “Нафтогаз України” з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.