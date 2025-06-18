Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:09 18.06.2025

Одеса долучилася до списку міст, де працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

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Географія доступності 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ зазнала розширення - до мапи міст, де діють представництва, додалася славна козацька перлина на березі Чорного моря - місто Одеса.

Сьогодні, 18 червня 2025 року, на Центральному залізничному вокзалі міста Одеси відбулося відкриття стаціонарного пункту 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Подібні пункти, відкриття яких ініціював очільник Центру, підполковник Руслан Фурдило, вже діють у Львові, Києві та Дніпрі, а відсьогодні - і в Одесі.

Що пропонують військові рекрутери 1 центру Сухопутки?

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - це окремий підрозділ, сформований відповідно до директиви Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України. Завдяки його роботі кожен в Україні має можливість самостійно обрати собі місце служби в лавах Сухопутних військ - від посади до підрозділу та місця несення служби.

Перейшовши за посиланням https://lfrecruiting.com.ua/brigades, ви можете детально ознайомитися зі списком бойових підрозділів і їхніми посадами, а тоді вже підійти до фахівців Центру в Одесі. Якщо ви цього не зробите, то всю необхідну інформацію рекрутери донесуть вам самі. Більше того - допоможуть обрати оптимальну посаду, враховуючи ваш цивільний досвід, фізичні можливості, вміння та звання.

Слід зауважити, що в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ службу проходять учасники бойових дій, а тому з власного досвіду завжди знають, що підказати, на що звернути увагу рекруту при виборі посади в Силах оборони України.

Серед переваг, які пропонує 1 центр рекрутингу Сухопутних військ в Одесі, слід відзначити можливість формування на місці всіх необхідних документів, зокрема і для підписання контракту за проєктом "Контракт 18-24" - від особової справи до проходження психологічних тестів і ВЛК. Таким чином, тут ви отримаєте повний пакет послуг, які раніше були доступні лише при особистому відвідуванні офісу 1 центру рекрутингу Сухопутки в Києві.

Безпілотні системи змінюють хід війни та безпосередньо впливають на правила й умови ведення бойових дій. Тому багато українців обирають посади операторів дронів. Якщо ви також розглядаєте такий варіант, то на території одеського хабу 1 центру рекрутингу Сухопутних військ маєте можливість протестувати свої навички на симуляторі. Адже лише після нальоту певної кількості годин саме на таких симуляторах у подальшому бійців допускають до бойових дронів. Тому - приходьте й випробуйте свої можливості!

 

Теги: #зсу #одеса #рекрутинг #сухопутні_війська

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