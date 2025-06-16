Українські банки прибуткові і ліквідні

16 червня 2025 року Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" опубліковано вже 48-ий рейтинг надійності банківських депозитів. Традиційно рейтинг супроводжується аналізом макроекономічних умов та загальної ситуації в банківській системі України.

Підсумки першого кварталу 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, з яких 26,2 млрд грн припадало на банки з державною часткою. З 60 діючих банків тільки 10 завершили перший квартал 2025 року зі збитком. При цьому, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

Від початку року частка непрацюючих кредитів (NPL) по кредитам корпоративному сектору знизилась з 38,96% до 37,02%, по кредитам населенню — з 15,49% до 14,32%. Поступове покращення якості банківських кредитних портфелів відбувалось під впливом їх номінального зростання.

Продовжував зростати і кредитний портфель банків. За перший квартал 2025 року заборгованість клієнтів перед банками виросла на 5,3% до 867 млрд грн. Номінальне зростання кредитної заборгованості відбувалось під тиском інфляції і немалих процентних ставок за кредитами. Втім, зниження рівня NPL та прибуткова робота більшості банків вказували на те, що на кредитному ринку системних проблем було небагато.

Підсумки рейтингу. Агентство в сорок восьмий раз визначило ТОП-10 банків з найвищим рейтингом депозитів за підсумками першого кварталу 2025 року:

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" АТ "ПРАВЕКС БАНК" АТ "КРЕДОБАНК" АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" АТ "КОМІНБАНК" АБ "УКРГАЗБАНК" АТ "ОЩАДБАНК" АТ "УКРСИББАНК"

ТОП-3 лідерів рейтингу

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками першого кварталу 2025 року складався з українських банків з іноземних капіталом та з банків з державною часткою. Сорок восьмий рейтинг депозитів очолив АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". Банк завершив перший квартал 2025 року з прибутком після оподаткування 1,37 млрд грн, витративши на податок на прибуток 0,456 млрд грн. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності.

Другу сходинку рейтингу зайняв державний ПриватБанк. Банк завершив перший квартал 2025 року з прибутком 16,89 млрд грн та витратив на податок на прибуток 5,37 млрд грн. Станом на 01.04.2025 року ПриватБанк мав регулятивний капітал в розмірі 56,59 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 14,27%. Банк був добре забезпечений ліквідністю.

Третю сходинку в рейтингу посів АТ "Райффайзен Банк", він завершив перший квартал 2025 року з прибутком 2,22 млрд грн та витратив на податок на прибуток 0,7 млрд грн. Станом на початок другого кварталу 2025 року банк мав регулятивний капітал в розмірі 18,18 млрд грн та підтримував гарний запас достатності регулятивного капіталу та ліквідності.

Інші лідери ТОП-10

Також до ТОП-10 банків рейтингу надійності депозитів увійшли українські банки: АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "КРЕДОБАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK), державний АБ "УКРГАЗБАНК" та інші.

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" завершив 2024 рік із прибутком після оподаткування 174,6 млн грн, сплативши 170,9 млн грн податку на прибуток. В першому кварталі 2025 року прибуток банку після оподаткування складав 93,99 млн грн, витрати банку на податок на прибуток склали 35,86 млн грн. Станом на 01.04.2025 року регулятивний капітал банку становив 1,37 млрд грн, а норматив достатності регулятивного капіталу — 12,92% при нормативі не менше 9,25%. Банк залишався високоліквідним: на 01.04.2025 року норматив покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами склав 147,25%, а в іноземній валюті — 318,92%. На початок другого кварталу 2025 року клієнти довірили банку 20,19 млрд грн. На 01.04.2025 року заборгованість за кредитами клієнтів АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" склала майже 8,5 млрд грн, а вкладення банку в ОВДП та депозитні сертифікати НБУ оцінювались в сумі 7,32 млрд грн та 3,1 млрд грн відповідно. Директорка з роздрібного бізнесу банку Катерина МЕЛЕШ зазначає, що "запровадження підвищеної ставки саме на вклади з 6-місячним строком дозволяє ефективно залучати короткострокову ліквідність, що дає змогу гнучко управляти балансом банку, швидко реагувати на зміну ринкової ситуації та потреби у фінансуванні".

АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) стабільно входить до ТОП-10 рейтингу надійності депозитів за підсумками першого кварталу 2025 року. Агентство нагадує, що 2023 рік банк завершив з прибутком після оподаткування в сумі 96,94 млн грн. За 2024 рік прибуток банку після оподаткування склав 168,62 млн грн. Перший квартал 2025 року для банку також був прибутковим. Станом на початок другого кварталу 2025 року АТ "КОМІНБАНК" мав високий регулятивний капітал на рівні 655,88 млн грн, при нормативі не менше 200 млн грн, та із запасом дотримувався нормативу достатності регулятивного капіталу (Нрк) на рівні 12,76% при нормативному значенні не менше 9,25%. Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 01.04.2025 року складав 304,92%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 180,43%. АТ "КОМІНБАНК" дещо покращив свої нормативи ліквідності за перший квартал 2025 року та мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера.

АБ "УКРГАЗБАНК" завершив перший квартал 2025 року з прибутком 1,08 млрд грн та витратив на податок на прибуток 0,36 млрд грн. Станом на 01.04.2025 року банк мав регулятивний капітал на рівні 11,72 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 15,22%. АБ "УКРГАЗБАНК" був добре забезпечений ліквідністю: LCRвв дорівнював 173,77%, LCRів — 193,23%, NSFR — 135,65%.

Найоптимальніші депозитні програми під час війни

В рамках сорок восьмого рейтингу надійності банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями банків.

1. Серед банків з іноземним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма "Дохідна картка" від банку АТ "КОМІНБАНК". Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку, і поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки.

2. Серед банків з українським приватним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит "Надійний" від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". В рамках акції "Новий сезон" по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних.

В цілому, на початок другого кварталу 2025 року кошти клієнтів банків збільшились до 2,8 трлн грн, причому на 01.04.2025 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,23 трлн грн. За спостереженнями Агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми в бік збільшення ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення та бізнесу під час війни.

З повною версією Звіту можна ознайомитись на сайті РА "Стандарт-Рейтинг".