Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:50 13.06.2025

Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті

2 хв читати

Петро Порошенко на східному напрямку передав партію дронів та техніки підрозділам, які воюють на найбільш гарячих ділянках фронту. Пʼятий Президент привітав захисників із першим мільйоном знищених окупантів і запевнив – робитиме все можливе, аби українські Сили оборони продовжували утилізацію російських військ.

«Сьогодні на Сході і в гарному настрої. По-перше, росіяни втратили перший мільйон. Наші військові жартують: залишилося ще 139 мільйонів. Із самого ранку наша команда вирушила на Схід, щоб підвезти українським підрозділам дефіцитні і смертоносні позиції. Екскаватор, квадроцикли, дрони на оптоволокні, «Мавіки» та іншу техніку, щоб кількість знищених росіян зростала в геометричній прогресії», – написав Порошенко у соцмережах. 

«На Покровському напрямку нас зустрічають добрі друзі — військові з 14 бригад, які стоять на складних ділянках фронту. Для 151 окремої механізованої бригади привезли екскаватор, який зводитиме капоніри для артилерії. Це уже 78-й копач, який ми передали на передову», – розповів пʼятий Президент. 

«Супротивник зараз робить штурми малими групами, і ми мали б до цього підготуватися. Як? Будувати фортифікаційні споруди другої і третьої черги. На глибину аж до 25—30 км від лінії боєзіткнення. Щоб кожна бригада самостійно могла визначити, куди відійти, і щоб ці позиції були захищеними», – переконаний Порошенко. 

«1000 FPV-дронів, денні та нічні «Мавіки» — привезли те, що недоотримують підрозділи. На оптоволокно від нас чекали «Скіфські грифони», 128-ма бригада ТрО і мій друг кіборг Сергій Танасов, Олександр Погребиський і його хлопці з 59-ї окремої штурмової бригади, 25 окрема повітряно-десантна бригада», – пише Порошенко. 

Військовим також передали чергову партію квадроциклів. Це життєво необхідний транспорт у тих ландшафтах, з якими штурмовикам доводиться мати справу. А для ремонту техніки просто на передовій підрозділам привезли контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу. 

«Ситуація на напрямку складна. Орки тиснуть, буквально закидають позиції «м’ясом». І активно наближаються до меж Дніпропетровщини. Але наші воїни б’ються і буквально вигризають кожен сантиметр землі. Тому наше завдання — захистити їх і забезпечити всім необхідним», – наголошує Порошенко. 

Теги: #допомога #зсу #армія #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 12.06.2025
Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

09:26 12.06.2025
Порошенко: Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України

Порошенко: Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України

23:01 11.06.2025
"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

21:57 11.06.2025
Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

20:26 11.06.2025
Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

19:32 11.06.2025
Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

18:19 11.06.2025
Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ, розповів про досягнення за півроку

Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ, розповів про досягнення за півроку

15:42 11.06.2025
Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

21:19 10.06.2025
Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

19:30 10.06.2025
Порошенко вимагає термінового засідання парламенту через кризу з фортифікаціями

Порошенко вимагає термінового засідання парламенту через кризу з фортифікаціями

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Позитивне ставлення до РФ засвідчують 3% українців, 10% вважають російський "мирний план" прийнятним – дослідження

IDS Ukraine за перший квартал 2025 року сплатила до бюджету 236,3 млн грн

Український банк та платформа Nazovni разом допомагатимуть українському бізнесу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відзначає 30-ту річницю діяльності

Schneider Electric і Start Campus створюють масштабовану, стійку основу для інфраструктури штучного інтелекту та хмарних технологій у Португалії

Сприяння діалогу між цивілізаціями для побудови кращого світу

UKRNAFTA зібрала 50 млн грн для бригади «Хартія»

У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

Нові можливості в логістиці: як ХХХІІ День Логіста об’єднав галузь і кар’єру

Понад 120 000 людей в Україні отримали освітню підтримку завдяки проєкту "Безпечне повернення до навчання"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА