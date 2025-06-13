Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті
Петро Порошенко на східному напрямку передав партію дронів та техніки підрозділам, які воюють на найбільш гарячих ділянках фронту. Пʼятий Президент привітав захисників із першим мільйоном знищених окупантів і запевнив – робитиме все можливе, аби українські Сили оборони продовжували утилізацію російських військ.
«Сьогодні на Сході і в гарному настрої. По-перше, росіяни втратили перший мільйон. Наші військові жартують: залишилося ще 139 мільйонів. Із самого ранку наша команда вирушила на Схід, щоб підвезти українським підрозділам дефіцитні і смертоносні позиції. Екскаватор, квадроцикли, дрони на оптоволокні, «Мавіки» та іншу техніку, щоб кількість знищених росіян зростала в геометричній прогресії», – написав Порошенко у соцмережах.
«На Покровському напрямку нас зустрічають добрі друзі — військові з 14 бригад, які стоять на складних ділянках фронту. Для 151 окремої механізованої бригади привезли екскаватор, який зводитиме капоніри для артилерії. Це уже 78-й копач, який ми передали на передову», – розповів пʼятий Президент.
«Супротивник зараз робить штурми малими групами, і ми мали б до цього підготуватися. Як? Будувати фортифікаційні споруди другої і третьої черги. На глибину аж до 25—30 км від лінії боєзіткнення. Щоб кожна бригада самостійно могла визначити, куди відійти, і щоб ці позиції були захищеними», – переконаний Порошенко.
«1000 FPV-дронів, денні та нічні «Мавіки» — привезли те, що недоотримують підрозділи. На оптоволокно від нас чекали «Скіфські грифони», 128-ма бригада ТрО і мій друг кіборг Сергій Танасов, Олександр Погребиський і його хлопці з 59-ї окремої штурмової бригади, 25 окрема повітряно-десантна бригада», – пише Порошенко.
Військовим також передали чергову партію квадроциклів. Це життєво необхідний транспорт у тих ландшафтах, з якими штурмовикам доводиться мати справу. А для ремонту техніки просто на передовій підрозділам привезли контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу.
«Ситуація на напрямку складна. Орки тиснуть, буквально закидають позиції «м’ясом». І активно наближаються до меж Дніпропетровщини. Але наші воїни б’ються і буквально вигризають кожен сантиметр землі. Тому наше завдання — захистити їх і забезпечити всім необхідним», – наголошує Порошенко.