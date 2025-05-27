“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

Ініціатива поєднує елементи популярної TikTok-культури, імплементацію цінностей фонду “Реал Мадрид” та емоційну реабілітацію дітей через творче мислення та фантазію.

Громадська організація “Епіцентр дітям”, що розвиває мережу шкіл фонду “Реал Мадрид” в Україні, в співпраці з компаніями “Епіцентр” та “Карпатська Джерельна” запускає національний конкурс “Реальні герої”. Організатори прагнуть подарувати дітям яскраві емоції в цей складний для країни час, допомогти їм розкрити свої таланти та заохотити до активного способу життя.

Конкурс “Реальні герої” триватиме з 27 травня по 10 червня, а участь в ньому зможуть взяти діти віком від 10 до 17 років. За результатами конкурсу 10 переможців зможуть поїхати в Карпати у літній табір соціально-спортивних шкіл фонду “Реал Мадрид”, які в Україні ексклюзивно розвиває ГО “Епіцентр дітям”. Ще 30 дітей отримають стильні подарункові набори. З детальними умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті ГО “Епіцентр дітям”.

“В час, коли інформаційне поле насичене тривожними новинами, вкрай важливо дати дітям позитивну емоцію, віру в себе і стимул до активного дозвілля", - зазначає віцепрезидент ГО “Епіцентр дітям” Тарас Герега.

Для участі в конкурсі потрібно підписатись на сторінки організаторів @epicentr.children і @karpatska.dzherelna, а також створити коротке відео (до 60 секунд), показавши свою “суперсилу” - спів, малювання, гру на музичних інструментах, спортивний трюк чи інший талант - обов’язково з додаванням елементу руху чи спорту.

Ролики необхідно опублікувати у TikTok або Instagram Reels з використанням унікального хештегу десяти блогерів, які братимуть участь у проєкті. Серед них Ніколь @nicolemusicua, Наталія Денисенко @natalka_denisenko, Христина Решетнік @kristina_reshetnik, Ліза Краснова @totallyblond та Юля Норець @ julyno в Instagram, а також Денис Коткевич @kkotik20, Жека Білозеров @jbelozerov, Олексій Федевич @iam.oleksiy, Денис Гуменяк @gumeniak та Мамина зірочка @mothers.star у TikTok. Імена переможців буде оголошено на офіційній сторінці ГО “Епіцентр дітям” у соцмережах.

ГО “Епіцентр дітям” вже сьомий рік працює з дітьми та сім’ями вразливих соціальних категорій. З 2018 року в рамках співпраці з фондом “Реал Мадрид” організація відкрила соціально-спортивні школи на 15 локаціях у Києві, Ірпені, на Хмельниччині та Тернопільщині. Зараз в українських школах фонду “Реал Мадрид” займаються понад 1000 дітей.