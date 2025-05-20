EVA створила у Дніпрі Алею пам’яті на честь загиблих співробітників

16 травня у відкритій експозиційній зоні Gagarin Park ботанічного саду Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (просп. Науки, 72) з ініціативи мережі EVA висадили Алею пам’яті на честь співробітників компанії, які загинули внаслідок російської війни проти України.

У заході взяли участь рідні загиблих, їхні колеги та керівники компанії. На знак шани було висаджено 20 дерев – по одному на кожного з колег, яких команда EVA втратила з початку повномасштабного вторгнення. Серед них – мобілізовані співробітники, що загинули на фронті, а також цивільні, чиї життя обірвалися через бойові дії: внаслідок обстрілів, на роботі, в дорозі чи вдома.

Серед вшанованих: Сергій Шаповалов, Денис Соловйов, Євген Слободін, Тарас Міщук, Ігор Колотило, Микола Кущ, Роман Федів, Артем Варсан та Руслан Мельник, які працювали приймальниками товару; керуючі магазинами Олена Биковська та Василь Козуб; продавчиня Ганна Проценко та адміністраторка Софія Винник; комплектувальник товарів Ігор Бражніков; комірник розподільчого центру Сергій Сауляк; старший зміни у відділі відвантаження Назарій Стецура; Юрій Бурий – водій розподільчого центру; Вадим Голомоз – адміністратор систем IT–департаменту; Євгеній Танцюра – категорійний менеджер департаменту електронної комерції та Іван Єльніков – заступник директора юридичного департаменту.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=W8GseiGIRl4

На кожному дереві Алеї пам’яті закріплено QR–код, що веде на особисту історію загиблого колеги на сайті work.eva.ua. Тут – життєвий шлях, спогади близьких, фото, фрази, які запам’ятались.

"Ці 20 дерев – символи життів, які ми не маємо права забути. Кожне з них – згадка про людину, яка була частиною нашої команди, робила спільну справу, ділилася турботою й добром. Ми хочемо, щоб пам’ять про них залишалася, тому створили простір, куди можна прийти – згадати, подякувати. Це дуже особисте для кожного з нас. І, думаю, також важливо для родин загиблих, чий біль ми поділяємо з глибокою повагою", – розповіла HRD мережі магазинів EVA Інна Печериця.

Алея пам’яті – це нагадування, що війна торкнулася кожного. І що вдячність – не лише про слова, а й про відповідальність пам’ятати тих, хто вже не поруч, але назавжди з нами.