Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:19 14.05.2025

Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

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Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повіз велику партію техніки для українських військових, незважаючи на існуючі обмеження, які ускладнюють процес забезпечення фронту, повідомляється на сайті політичної сили.

Політик наголосив, що, попри перешкоди, він продовжує підтримувати підрозділи ЗСУ.

"Вже три місяці нам заважають допомагати Збройним Силам, але ми не здамося. Командири та військові, які отримують нашу підтримку, потребують цієї допомоги, і ми не можемо їх підвести. Ми розуміємо, що без нас цього ніхто не зробить", - сказав він.

Загальна вартість переданої допомоги перевищує 40 мільйонів гривень. До складу вантажу увійшли FPV-дрони, включно з оптоволоконними моделями, денні та нічні "Мавіки", штурмові квадроцикли та медеваки, авторемонтні майстерні, шиномонтажні комплекси для бронетехніки, комплекси радіоелектронної боротьби "Шатро", детектори дронів "Ванільний цукорок", зарядні станції, супутниковий зв’язок Starlink, комп’ютерна техніка, а також шини для військових автомобілів УРАЛ, КрАЗ та HMMWV.

Вантаж вже вирушив на Схід, де його очікують українські бригади.

"Яке б беззаконня не чинила влада, ми зробимо все, щоб зберегти Україну", -  підкреслив Порошенко і додав, що готовий і надалі допомагати військовим.

 

Теги: #порошенко #військові #допомога #фронт #європейська_солідарність

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