УВКБ ООН передасть велику партію гуманітарної допомоги Міністерству соціальної політики для підтримки постраждалих від війни людей в Україні

©УВКБ ООН/Дмитро Бабенко

Київ, Україна —Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) сьогодні підписало угоду з Міністерством соціальної політики України щодо офіційної передачі великої партії гуманітарної допомоги для покриття термінових потреб родин, які постраждали внаслідок війни.

У межах підтримки, загальна вартість якої становить майже 16 мільйонів доларів США, буде передано понад мільйон різних предметів гуманітарної допомоги. Це дозволить посилити спроможність держави оперативно реагувати на критичні потреби найбільш уразливих верств населення серед внутрішньо переміщених людей та інших постраждалих від війни по всій Україні. До складу вантажу входить близько 350 000 ковдр, 150 000 спальних мішків, 70 000 комплектів постільної білизни, 130 000 матраців, 100 000 гігієнічних наборів та інші необхідні речі.

«Передача цієї допомоги є свідченням нашого сталого партнерства з Міністерством соціальної політики, спрямованого на те, щоб люди, які стали найбільш уразливими через повномасштабне вторгнення Росії, своєчасно отримували підтримку для задоволення базових потреб із дотриманням гідності й не залишалися наодинці з бідою. Війна триває вже четвертий рік, і потреба в базовій гуманітарній допомозі залишається вкрай нагальною. Завдяки цій передачі ми зміцнюємо спроможність українських інституцій надавати життєво необхідну допомогу тим, хто потребує її найбільше», — зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

«Ми зробили ще один крок до глибшої та більш системної співпраці з УВКБ ООН. Дякуємо партнерам за підтримку. Це допомагає нам не просто реагувати на виклики війни, а будувати середовище, де кожна людина, зокрема, діти, люди старшого віку, особи з інвалідністю можуть жити у безпеці та з гідністю. Ми працюємо над тим, щоб у кожного, хто потребує допомоги й догляду, була можливість отримати підтримку у своїй громаді. І щоб у найвразливіших груп був дім, навіть якщо довелося залишити рідний. Зараз ця гуманітарна підтримка буде спрямована на потреби людей, які постраждали внаслідок війни», — наголосила Оксана Жолнович, Міністр соціальної політики України.



© Міністерство соціальної політики України

© Міністерство соціальної політики України

© Міністерство соціальної політики України

УВКБ ООН доставить гуманітарну допомогу зі своїх складів в Україні до трьох регіональних складів, визначених Міністерством, у Черкаській, Полтавській та Львівській обласних військових адміністраціях. Подальший розподіл гуманітарної допомоги здійснюватиметься під координацією Міністерства через регіональні департаменти соціального захисту та центри, що підтримують внутрішньо переміщених людей та інші вразливі групи населення.



Ця гуманітарна допомога є частиною багаторічної співпраці між УВКБ ООН та Міністерством соціальної політики, що ґрунтується на спільному прагненні зміцнювати систему підтримки для людей, які найбільше постраждали від війни, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Ці зобов’язання закріплені в Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному між Міністерством та УВКБ ООН у 2022 році.

© УВКБ ООН/Дмитро Бабенко

© УВКБ ООН/Дмитро Бабенко

Нещодавно УВКБ ООН і Міністерство соціальної політики тісно співпрацювали у сфері надання зимової грошової допомоги — для підтримки вразливих домогосподарств у придбанні твердого палива та покритті інших витрат на опалення. Також спільними зусиллями було відремонтовано два санаторії в Полтавській і Львівській областях для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених людей і надання соціальних послуг.



У рамках гуманітарної діяльності в Україні УВКБ ООН у 2022 році підтримало 1,7 мільйона людей базовими речами, такими як ковдри, сонячні лампи, гігієнічні набори; у 2023 році — понад 575 000 людей, а у 2024 році — вже понад 240 000 людей. УВКБ ООН також передає гуманітарні товари місцевій владі для облаштування важливих об’єктів, таких як бомбосховища, пункти незламності та транзитні центри, створюючи комфортніші умови для внутрішньо переміщених людей та інших постраждалих від війни.



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