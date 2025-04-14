Хто отримає 1 мільйон гривень за службу в бойових умовах: про умови виплати розповідають юристи

Військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень за тривалість проходження служби в бойових умовах. Виплата передбачена для молодих воїнів, які брали безпосередню участь у бойових діях не менше 6 місяців або отримали поранення, були в полоні чи мають інші підтверджуючі обставини. Хто саме може претендувати на цю виплату, які документи для цього потрібні, і як підготуватися до подачі — пояснюють юристи Юридичного Гончаренко центру.

Хто має право на виплату

Одноразова грошова винагорода передбачена для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які:

до моменту набрання чинності постановою були молодші 25 років та були прийняті або призвані на військову службу під час дії воєнного стану;

продовжують проходити військову службу;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення воєнних (бойових) дій сумарно не менше 6 місяців станом на 13 лютого 2025 року;

не мають чинних дисциплінарних стягнень і не були двічі чи більше разів притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності за військові правопорушення.

«Якщо строк безпосередньої участі у бойових діях становить менше шести місяців, винагорода виплачується пропорційно — по одній шостій від мільйона гривень за кожні 30 днів служби в бойових умовах», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Повна виплата за особливих умов

Повна виплата передбачена також для тих, чий строк участі в бойових діях був меншим за 6 місяців через:

отримання поранення, травми, контузії або каліцтва під час бойових дій;

перебування в полоні або звільнення з полону (крім випадків добровільної здачі).

Механізм виплати

Виплата здійснюється на підставі наказів командирів військових частин. Для їх підготовки служби персоналу формують пакет документів, що включає:

витяги з послужних списків та довідки про проходження служби;

копію послужної картки;

довідки про участь у бойових діях (включно з попередніми місцями служби);

довідки про відсутність чи наявність притягнень до відповідальності.

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі документів, зокрема, бойового наказу (розпорядження), журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення або рапорту командира підрозділу.

Який алгоритм дій для отримання виплати?

Хоча остаточний механізм ще очікує додаткового нормативного врегулювання, вже зараз можна:

Подати рапорт до безпосереднього командира з проханням оформити документи для отримання винагороди. Разом з особовим складом частини розпочати збір підтверджувальних довідок.

Подальші дії — залежно від того, як саме буде врегульовано механізм: або звернення до Міністерства оборони через частину, або автоматизоване нарахування.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.



