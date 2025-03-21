20 березня в Київській ТПП відбувся перший KCCI Sales Forum — одна з ключових подій у сфері бізнесу та продажів

Фото: https://www.facebook.com/kyivcci

20 березня в Київській торгово-промисловій палати відбувся перший KCCI Sales Forum — одна з ключових подій у сфері бізнесу та продажів. Форум об’єднав провідних експертів, підприємців, маркетологів і власників бізнесів, які прагнуть впроваджувати ефективні інструменти та сучасні підходи до розвитку своїх компаній.

"Сьогодні ми є свідками та учасниками трансформаційних змін в економіці, де ключовими факторами успіху стають інноваційність, цифровізація та ефективне партнерство. Це не просто форум чи конференція — це інтенсивна освітня програма у форматі воркшопу, де учасники мають можливість отримати практичні знання, дієві стратегії та реальні кейси", - повідомив перший віцепрезидент Київської ТПП Володимир Коляденко.

У програмі:

Євгенія Глізер — засновниця та CEO онлайн-університету Choice31 (Netpeak Group);

Петро Савич – маркетолог, бізнес-консультант, засновник компанії Sales Marketing System;

Алла Петриченко - засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express;

Юрій Пирч – засновник та директор компанії «К2-реклама інтернет-магазинів»;

Антон Войтенко – засновник Агентства performance-маркетингу Voice Marketing;

Ігор Воловий – CEO & Co-founder агенції інтернет-маркетингу Elit-Web;

Аліна Кашапова – маркетологиня, підприємиця та засновниця Marketing Office;

Дмитро Машталір – співзасновник маркетингової агенції «Ціль»;

Михайло Хитряк – маркетолог, Віцепрезидент Торгової палати України з питань маркетингу та піару, засновник та CEO агенції Logic Digital;

Руслан Рудницький – керівник відділу PPC-реклами в компанії TurboWeb;

Олексій Марченко – CEO і Founder агенції Marchenko Marketing.

Жоден із наших заходів не відбувається без професійної та злагодженої роботи команди, яка забезпечує бездоганну організацію та підтримку події за лаштунками, повідомляє Київська КПП.

Дякуємо Shop-Express — співорганізаторам форуму, які зробили вагомий внесок у його підготовку та забезпечили проведення на найвищому рівні; Генеральному партнеру форуму — компанії Skyeton за довіру, підтримку та вагомий внесок у реалізацію події; Інтернет-оператор UTELS — за якісну технічну підтримку та подарунки нашим учасникам; Discaf кавова компанія — за ароматну каву, що заряджала учасників енергією протягом усього дня; King of Marketplaces та ОМЕГА ТЕЛЕКОМ — за активну участь та підтримку, яка допомогла реалізувати форум на високому професійному рівні.

Щиро вдячні нашим інформаційним партнерам за підтримку та сприяння у висвітленні заходу:

Choice31, Peter Savych, K2 - реклама для інтернет-магазинів, voicemarketing.com.ua, Elit-Web, Marketing Office, "Ціль", Marchenko Marketing, Turboweb, logic.digital, Українська Асоціація Маркетингу, Interfax-Ukraine, Професійна Організація Аудиторів, Бухгалтерів та Викладачів ОКД, Професійна Організація Аудиторів, Бухгалтерів та Викладачів ОКД, Міжнародна Фундація Розвитку, Київська Мала академія наук учнівської молоді, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, UniTalk Україна, Key CRM, DNTrade, Ringostat Україна, Meest Пошта, Sitniks.com, Keepin CRM, Одеська державна академія будівництва і архітектури.