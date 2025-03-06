Пресрелізи

08:03 06.03.2025

Українці стали міцніше триматися робочих місць

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Рівень задоволеності роботою за останній рік майже не змінився. Загалом майже три чверті опитаних українців зазначили, що тою чи іншою мірою задоволені роботою. Проте найбільша частка з них (38%) нормально ставиться до поточного місця роботи, враховуючи складні умови на ринку праці, але в інших обставинах були б більш вимогливі до роботодавців та умов праці. Українці стали міцніше триматися своїх робочих місць. Разом з цим українці більше цінують свою безпеку та комфорт на робочому місці, а також можливість працювати віддалено. Такі висновки зробили експерти компанії GRC.ua в результаті національного дослідження «Барометр ринку праці 2024».

За останній рік кількість зайнятих спеціалістів збільшилася. Наприкінці 2023 року були працевлаштовані 67% опитаних фахівців. В грудні 2024 року кількість працюючих спеціалістів склала 81% респондентів. 

Не зважаючи на складнощі та проблеми на ринку праці під час воєнного стану, переважна більшість респондентів (74%) зазначили, що в цілому задоволені своєю роботою. За рік цей показник не змінився. Проте зменшилася частка надзвичайно задоволених поточним місцем роботи. Якщо рік тому цілковиту задоволеність роботою висловлювали 12% опитаних спеціалістів, то наприкінці 2024 року таких респондентів було лише 9%. Майже на 2% збільшилася категорія абсолютно незадоволених своєю роботою українців (з 5,5% у 2023 році до 7,4% наприкінці 2024 року). 

Українці розуміють, що ринок праці переживає не найкращі часи через війну. Найбільша частка опитаних спеціалістів (38%) відповіла, що нормально ставиться до своєї роботи, зважаючи на воєнні обставини. 

Порівнюючи показники активності пошуку роботи спеціалістами у 2023 році та наприкінці 2024 року, можна зробити висновок, що українці стали міцніше триматися своїх робочих місць. Скоротилася на 10% кількість тих, хто перебуває у активному пошуку роботи. А також збільшилася на 10% категорія тих, хто навіть не планує змінювати роботу. 

Визначальним фактором при виборі роботи, як і раніше, залишається рівень заробітної плати. Це й не дивно, враховуючи зниження доходів українців від початку повномасштабної війни. Проте зарплата є не єдиним фактором, який утримує спеціалістів на поточному робочому місці. За останній рік збільшилося бажання українців працювати віддалено. Частка тих, для кого важливий віддалений формат роботи, збільшилася з 32.9% (у 2023) до 44,6% (наприкінці 2024 року). Щоправда, роботодавці мають інший погляд на remote-режим. Більшість компаній воліє бачити свою команду у офісі.

Українці стали більше цінувати свій комфорт та безпеку на робочому місці. Цей фактор став третім по важливості, окрім зарплати, який мотивує співробітників та утримує на робочому місці. Більше значення працівники стали приділяти налагодженій комунікації з начальством.

П’ять головних причин, які, крім зарплати, утримують співробітників на поточному місці роботи:

  • Можливість працювати віддалено (45%);
  • Дружня атмосфера в колективі (35%);
  • Комфортні та безпечні умови праці (33%);
  • Налагоджені відносини з керівником (33%);
  • Гнучкий графік роботи (32%);

Все більше українців звертають увагу на підтримку компанією працівників під час війни; цікаві проекти, задачі та свободу в їх реалізації; соціально-відповідальну позицію компанії; турботу про здоров’я співробітників у вигляді страхування. Важливі також спільні цінності в команді, можливість кар’єрного зростання та можливість професійного навчання за рахунок роботодавця. 

Важливість вищеперерахованих факторів для співробітників підтверджуються й переліком основних факторів-демотиваторів, які, окрім незадоволеності зарплатою, змусять покинути поточне місце роботи. 

П’ять головних причин, окрім зарплати, через які звільняються працівники:

  • Відсутня дружня атмосфера в колективі (32%);
  • Відсутні комфортні й безпечні умови праці (29%);
  • Відсутні налагоджені відносини з керівником (29%);
  • Відсутня можливість кар’єрного росту (28%);
  • Відсутня можливість працювати віддалено (28%).

Також рішення про звільнення працівники приймають в разі відсутності спільних цінностей в команді, неможливості гнучкого графіку роботи, в разі відсутності підтримки співробітників під час війни, відсутності турботи про їх здоров’я. 

Дані були отримані в результаті дослідження, проведеного експертами компанії GRC.ua у вересні-листопаді 2024 року. В опитуванні взяли участь 9343 респонденти. Дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.

 

Теги: #вакансії #робота

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