Пресрелізи

08:15 03.03.2025

Українська редакція TVP - польського національного мовника - Slawa TV починає мовлення з Варшави

3 хв читати
Українська редакція TVP - польського національного мовника - Slawa TV починає мовлення з Варшави

Варшава, 3 березня 2025 року – Польський національний мовник TVP повідомляє про запуск української редакції, мовлення якої офіційно розпочалося 3 березня 2025 року. Цей важливий крок підкреслює зростаючу роль України в європейському інформаційному просторі та є частиною стратегії зміцнення зв’язків між двома країнами. Редакція Slawa TV відкриває перед українською аудиторією можливість отримувати якісний, незалежний та оперативний контент українською мовою з країни - найближчого партнера та союзника України у ЄС - Польщі.

У програмній сітці представлені:

  • Актуальні новини та аналітика – всебічне висвітлення подій в Україні, Польщі та світі.
  • Якісна публіцистика     – програми про польсько-український діалог, відбудову та євроінтеграцію
  • Інтерв’ю з експертами та лідерами думок – глибокий аналіз глобальної політики від провідних українських і європейських фахівців.

“Поява Slawa TV на четвертий рік великої війни є польсько-українським інформаційним Рамштайном - проєктом, в якому помножуються зусилля двох країн у спільній відсічі агресорові, перемозі над диктатурами і зміцненню демократії у Центральній Європі”, - говорить Марія Гурська, керівниця проєкту.

“Ми залучили до співпраці досвідчених журналістів, впливових волонтерів, громадських діячів та лідерів думок. У наших перших проєктах глядачі зможуть побачити у ролі ведучих журналіста  та  політичного  аналітика  Віталія  Портникова,  очільницю Євромайдан-Варшава Наталію Панченко, головного редактора видання “Нова Польща” Євгена Клімакіна, експерта з міжнародної політики Євгена Магду, журналістку та експертку з польсько-українського діалогу Лесю Вакулюк, польську телеведучу та бізнесвумен Вероніку Марчук та інших, - пояснює Гурська. - Ми також запрошуємо до співпраці зірок польської журналістики і впливових політиків та перекладаємо їхні розмови, важливі для нас, українською. Ми максимально наближуємо європейську і польську політичну думку до України”.

Slawa TV - це медіа, яке, як і весь Осередок Іномовлення Польщі, фінансується Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща.

Одне з ключових завдань редакції Slawa TV - транслювати європейський погляд на процеси, які відбуваються в Україні та світі. Ми орієнтуємось на спільні геостратегічні цілі України та Польщі, а не політичні інтереси окремих політичних діячів, еліт та їхніх ситуативних завдань.

“Спільним інтересом наших країн є сильна Україна – партнер Польщі в ЄС”, - говорить Марія Гурська.

Редакція уважно дбає про дотримання стандартів журналістської етики та незалежність роботи журналістського колективу.

Ведучими інформаційних програм є Юлія Єршова - українська журналістка та ведуча (зокрема, СТБ, НТН), Марек Сєрант — польський журналіст та політолог, відомий в українській медіасфері (зокрема, веденням окремих фрагментів програми Шустер LIVE), Ганна Василевська – журналістка та редакторка Польського радіо.

Редакція складається з досвідчених журналістів з топових українських медіа, в основному - тимчасових воєнних мігранток, які з дітьми опинилися в Польщі в зв’язку з війною, а раніше працювали в таких медіа, як «Україна 24», «Еспресо», ICTV, Новий канал, Freedom та інших.

Окрім телеканалу, розпочинає роботу інформаційний портал та діджітальні платформи Slawa.tv.

Графік мовлення та команда

Українська редакція Slawa TV виходитиме в ефір щодня:

  • з 11:00 до 16:00 за Варшавою, 12:00-17:00 за Києвом – денний (основний) слот;
  • з 21:00 до 22:00 за Варшавою, 22:00-23:00 за Києвом – вечірній ефір.

Контакт для ЗМІ

EMAIL: [email protected]

Офіційний сайт: slawa.tv

https://www.facebook.com/slawa.tv.official https://x.com/Slawa_tv

https://www.instagram.com/slawa.tv/

https://www.youtube.com/@SLAWATV_PL

Про TVP

TVP – провідний національний мовник Польщі, який протягом багатьох років пропонує глядачам якісний інформаційний та культурний контент. Запуск української редакції – це важливий крок у розширенні доступу до надійних новин для української спільноти в Польщі та Європі.

Теги: #польща #slawa #tvp #slawa_tv

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 26.02.2025
Варшава не відправлятиме свої війська в Україну, але готова надати логістичну підтримку - Туск

Варшава не відправлятиме свої війська в Україну, але готова надати логістичну підтримку - Туск

23:05 25.02.2025
Польща невдовзі передасть Україні чергову партію у 5 тисяч Starlink – віце-прем'єр уряду Польщі

Польща невдовзі передасть Україні чергову партію у 5 тисяч Starlink – віце-прем'єр уряду Польщі

21:34 25.02.2025
Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

15:22 25.02.2025
Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

13:55 25.02.2025
Рішення щодо перспектив автономних торговельних заходів прийматиметься з урахуванням ситуації в Україні – польський міністр

Рішення щодо перспектив автономних торговельних заходів прийматиметься з урахуванням ситуації в Україні – польський міністр

16:05 24.02.2025
У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, повідомив Дуда

У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, повідомив Дуда

02:16 23.02.2025
Дуда вважає, що економічна присутність США в Україні є гарантією її безпеки

Дуда вважає, що економічна присутність США в Україні є гарантією її безпеки

01:00 23.02.2025
Дуда на зустрічі з Трампом: мене турбує безпека Польщі

Дуда на зустрічі з Трампом: мене турбує безпека Польщі

16:28 22.02.2025
Віцепрем’єр Польщі сумнівається у можливості відключення придбаних для України Starlink

Віцепрем’єр Польщі сумнівається у можливості відключення придбаних для України Starlink

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Що тепер робити? Вдень і вночі забезпечувати ЗСУ - Порошенко

У Харкові відкрився перший рекрутинговий офіс 109 ОБр ТрО

В Бучі пройде конкурс краси серед жінок-військовослужбовиць та волонтерок

Sense Bank став уповноваженим банком програми Державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків

Київська торгово-промислова палата знову стала центром міжнародного діалогу

Держпрограми в аптеках: за три роки українці заощадили на ліках 15 млрд грн

Київський картонно-паперовий комбінат підтвердив відповідність міжнародним стандартам

Київстар - лідер за швидкістю мобільного інтернету та покриттям за версією Ookla

Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини "Шахед"

Інвестиції у відбудову та інновації: VEON підтверджує довгострокову підтримку України в межах візиту до Києва

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА