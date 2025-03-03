Українська редакція TVP - польського національного мовника - Slawa TV починає мовлення з Варшави

Варшава, 3 березня 2025 року – Польський національний мовник TVP повідомляє про запуск української редакції, мовлення якої офіційно розпочалося 3 березня 2025 року. Цей важливий крок підкреслює зростаючу роль України в європейському інформаційному просторі та є частиною стратегії зміцнення зв’язків між двома країнами. Редакція Slawa TV відкриває перед українською аудиторією можливість отримувати якісний, незалежний та оперативний контент українською мовою з країни - найближчого партнера та союзника України у ЄС - Польщі.

У програмній сітці представлені:

Актуальні новини та аналітика – всебічне висвітлення подій в Україні, Польщі та світі.

– всебічне висвітлення подій в Україні, Польщі та світі. Якісна публіцистика – програми про польсько-український діалог, відбудову та євроінтеграцію

– програми про польсько-український діалог, відбудову та євроінтеграцію Інтерв’ю з експертами та лідерами думок – глибокий аналіз глобальної політики від провідних українських і європейських фахівців.

“Поява Slawa TV на четвертий рік великої війни є польсько-українським інформаційним Рамштайном - проєктом, в якому помножуються зусилля двох країн у спільній відсічі агресорові, перемозі над диктатурами і зміцненню демократії у Центральній Європі”, - говорить Марія Гурська, керівниця проєкту.

“Ми залучили до співпраці досвідчених журналістів, впливових волонтерів, громадських діячів та лідерів думок. У наших перших проєктах глядачі зможуть побачити у ролі ведучих журналіста та політичного аналітика Віталія Портникова, очільницю Євромайдан-Варшава Наталію Панченко, головного редактора видання “Нова Польща” Євгена Клімакіна, експерта з міжнародної політики Євгена Магду, журналістку та експертку з польсько-українського діалогу Лесю Вакулюк, польську телеведучу та бізнесвумен Вероніку Марчук та інших, - пояснює Гурська. - Ми також запрошуємо до співпраці зірок польської журналістики і впливових політиків та перекладаємо їхні розмови, важливі для нас, українською. Ми максимально наближуємо європейську і польську політичну думку до України”.

Slawa TV - це медіа, яке, як і весь Осередок Іномовлення Польщі, фінансується Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща.

Одне з ключових завдань редакції Slawa TV - транслювати європейський погляд на процеси, які відбуваються в Україні та світі. Ми орієнтуємось на спільні геостратегічні цілі України та Польщі, а не політичні інтереси окремих політичних діячів, еліт та їхніх ситуативних завдань.

“Спільним інтересом наших країн є сильна Україна – партнер Польщі в ЄС”, - говорить Марія Гурська.

Редакція уважно дбає про дотримання стандартів журналістської етики та незалежність роботи журналістського колективу.

Ведучими інформаційних програм є Юлія Єршова - українська журналістка та ведуча (зокрема, СТБ, НТН), Марек Сєрант — польський журналіст та політолог, відомий в українській медіасфері (зокрема, веденням окремих фрагментів програми Шустер LIVE), Ганна Василевська – журналістка та редакторка Польського радіо.

Редакція складається з досвідчених журналістів з топових українських медіа, в основному - тимчасових воєнних мігранток, які з дітьми опинилися в Польщі в зв’язку з війною, а раніше працювали в таких медіа, як «Україна 24», «Еспресо», ICTV, Новий канал, Freedom та інших.

Окрім телеканалу, розпочинає роботу інформаційний портал та діджітальні платформи Slawa.tv.

Графік мовлення та команда

Українська редакція Slawa TV виходитиме в ефір щодня:

з 11:00 до 16:00 за Варшавою, 12:00-17:00 за Києвом – денний (основний) слот;

з 21:00 до 22:00 за Варшавою, 22:00-23:00 за Києвом – вечірній ефір.

Контакт для ЗМІ

EMAIL: [email protected]

Офіційний сайт: slawa.tv

https://www.facebook.com/slawa.tv.official https://x.com/Slawa_tv

https://www.instagram.com/slawa.tv/

https://www.youtube.com/@SLAWATV_PL

Про TVP

TVP – провідний національний мовник Польщі, який протягом багатьох років пропонує глядачам якісний інформаційний та культурний контент. Запуск української редакції – це важливий крок у розширенні доступу до надійних новин для української спільноти в Польщі та Європі.