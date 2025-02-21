СКМ: За 3 роки повномасштабної війни Ахметов спрямував 11,3 млрд грн на допомогу ЗСУ та цивільних

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим і мирним людям 11,3 млрд грн ($315 млн) за 36 місяців повномасштабного вторгнення.

Згідно з пресрелізом у п'ятницю, головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, підтримка громад, благодійних, адвокаційних проектів та захисників Маріуполя.

Крім системної допомоги, SCM та її підприємства продовжують сумлінно та систематично сплачувати податки до бюджетів всіх рівнів, аби сприяти та підтримувати економічну ситуацію в Україні. З початку повномасштабної війни сплачено понад 214 млрд грн податків (або майже $6 млрд).

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Через "Сталевий фронт" силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі. Зокрема, "Метінвест" розробив та поставив понад 600 сталевих бліндажів для бійців на передовій. Також металургійна група постачає сталь для бронезахисту техніки, в тому числі танків Abrams, Leopard, панцирі для систем Patriot, виготовляє броню для бронежилетів.

Від початку повномасштабного російського вторгнення група ДТЕК постійно надає підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу. Один з важливих напрямів – адвокаційна робота: ДТЕК та Олександр Усик запустили спільну кампанію "Битва за світло". Мета кампанії була досягнута: привернуто увагу світу до критичного становища української енергосистеми через російські ракетні атаки, і, як наслідок, вперше приватній компанії в Україні вдалось залучити фінансування міжнародних партнерів для захисту та відновлення енергетичної інфраструктури країни. Європейська комісія та Уряд США надають ДТЕК 107 млн євро для забезпечення людей світлом в умовах війни.

Додатково Ахметов продовжив роботу проєкту підтримки захисників та захисниць Маріуполя "Серце Азовсталі" на 2025 рік та збільшив його фінансування до 1,6 млрд грн. Оборонцям та їхнім родинам надається допомога за сімома програмами. Зокрема у 2023 році стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групою інвалідності отримують власне житло. В планах на 2025 рік – надати 50 квартир оборонцям Маріуполя. Таким чином за 3 роки квартири отримають 250 захисників та захисниць. Також проєкт впроваджує програму "Майбутнє" - комплексну підтримку в адаптації до цивільного життя та самореалізації оборонців.

Системна гуманітарна допомога від бізнесів та проектів Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Люди отримують продукти, одяг, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Також у містах присутності компанії SCM дбають про шелтери та притулки, лікарні, джерела світла та води тощо. Надається підтримка місцевим адміністраціям, комунальним службам.

Фонд Ахметова з початку війни передав для українців понад 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проекти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу у облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб "Шахтар". Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова. Взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу. 22 млн грн доходу від товариського матчу з "Тоттенхемом" клуб спрямував на проєкти підтримки та допомоги українцям, що постраждали внаслідок війни. Крім того, загалом за 2024 рік на допомогу військовим, мирним жителям та дітям клуб спрямував понад 32,5 млн грн.

Як повідомлялось, за 2 роки війни бізнеси SCM, Фонд Ахметова і ФК "Шахтар" направили на допомогу країні, військовим і мирним людям понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення, за 10 місяців війни - 4,3 млрд грн.