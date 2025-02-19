Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:26 19.02.2025

Порошенко повіз дрони і техніку на Сумщину на на 44 млн гривень

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Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повіз чергову партію техніки і дронів бригадам на Сумщину. Вартіть цієї партії допомоги – 44 млн грн., повідомляється на сайті політичної сили.

"Підтримка, яку я відчув за цей тиждень, точно вартує того, щоб продовжувати. Незаконні санкції зв’язали руки не мені. У першу чергу вони послабили наших воїнів. Допомога Фонду Порошенка Збройним Силам — це 150 мільйонів гривень щомісяця. Ми думали, що це на 3-4 місяці, а возимо техніку в таких обсягах уже 3 роки. Змушені продовжувати, бо Збройним Силам не вистачає зброї та техніки", – констатує лідер "Євросолідарності".

Порошенко також зауважив, що незаконні санкції можуть призвести до скорочення обсягів допомоги ЗСУ в рази: «але ми не зупинимося. Як робимо це сьогодні, зібравши ще один вантаж техніки для фронту».

Зокрема, десантно-штурмові бригади отримають нові екскаватори для фортифікаційних робіт. Порошенко повідомив, що тепер всі бригади ДШВ будуть забезпечені будівельною технікою.

"Суперновітня авторемонтна майстерня, обладнана всім необхідним для ремонту на передовій — ніхто, крім нашої команди, їх не робить. Командно-штабний комплекс — їх роблять, але в 5 разів дорожче. Прально-душові комплекси — саме таких, як від Фонду Порошенка, не робить ніхто", – заявив Порошенко.

"Штурмові та евакуаційні квадроцикли — їх досі завозять дуже і дуже мало. «Мавіки», нічні FPV-шки, 15-дюймові FPV-дрони. Зарядні станції — ми закупили їх цілий контейнер. Дизельні пічки, які завдяки нам є в кожній бригаді. Від Мінооборони і держави є лише буржуйки. Купольний РЕБ — на один такий більшість волонтерських фондів збирають місяці, а ми возимо по 15 штук кожного тижня", – зазначаєПорошенко.

"Немає нічого важливішого зараз, ніж порятунок України. Тримаймо єдність навколо ЗСУ – бо вони наш головний гарант збереження державності", – наголошує Петро Порошенко.

Теги: #армія #порошенко #допомога #війна #євросолідарність #сумщина

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