Київська торгово-промислова палата зібрала представників бізнесу, влади та партнерів

У Київській торгово-промисловій палаті відбулася важлива конференція, яка зібрала представників бізнесу, влади та партнерів. Головні питання порядку денного – підсумки діяльності за 2020-2024 роки, фінансово-господарський звіт, вибори нового керівного складу та визначення подальших стратегічних напрямків.

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Діяльність палати отримала схвальну оцінку від учасників конференції.

Президентом Київської ТПП переобрано Миколу Засульського.

Обрано новий керівний склад: першим віцепрезидентом став Володимир Коляденко, віцепрезидентами – Людмила Сізікова та Віталій Майстренко. Також затверджено новий склад Ради палати (33 особи).

Відбулося перше засідання президії, де розглянули прийом 19 нових членів палати та впровадження нової послуги для бізнесу.

Київська ТПП залишається ключовим майданчиком для підприємців, об’єднуючи 88 партнерських палат по всьому світу, надаючи активну підтримку експортерам та сприяючи їхньому виходу на міжнародні ринки.

"Наша сила – у довірі, яку нам висловлюють члени палати, міжнародні партнери та влада. Це довіра, здобута наполегливою роботою в умовах криз та непередбачених викликів", — зазначає президент Київської ТПП Микола Засульський.