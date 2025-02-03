Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:09 03.02.2025

П’ять відомих підрозділів оголосили безпрецедентний набір у спільний проєкт

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Військових з різних підрозділів, військовослужбовців у СЗЧ та цивільних запрошують доєднатися до проєкту "Сила дронів Сухопутних військ". Цей проєкт спільно запустили п’ять відомих військових підрозділів. Про це повідомив командир Окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Кандидатам пропонується заповнити анкету за посиланням.

"Командири "К-2", "Ахіллес", "Фенікс", "Рарог" та "Птахи Мадяра" об’єдналися у спільний проєкт "Сила дронів Сухопутних військ". П’ять окремих організмів дронарної субкультури оголошують безпрецедентний набір особового складу з числа цивільних осіб, військовослужбовців за переводом, військовослужбовців у СЗЧ", - йдеться у повідомленні.

Організатори наголошують на перевагах служби в межах проєкту.

"Довірся командирам, що створили команди з нуля, розрісшись зі складу одного екіпажу до окремих військових частин. Вони знають свою справу, дбають про безпеку особового складу та його забезпечення, гарантують виключно фахове компетентне застосування, супровід легалізації повернення з СЗЧ, окремі умови та строки проходження БЗВП разом з фаховою підготовкою, повне забезпечення засобами та знаряддям боротьби", - закликає Мадяр.

"У нас дрони чекають на Воїнів, а не навпаки", - підкреслюють командири підрозділів.

Теги: #дронів #війська #сухопутні #сила

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