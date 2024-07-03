Єрмак: $150 млн США підуть на зброю із запасів Пентагону, решта – на зміцнення ППО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що $150 млн США підуть на зброю із запасів Пентагону, а решта коштів – на зміцнення протиповітряної оборони.

"У нас є пакет військової допомоги Україні на 2,3 мільярда доларів від США. 150 мільйонів підуть на зброю із запасів Пентагону. Решта грошей піде на зміцнення ППО та озброєння. Дякую союзникам", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, США оголошують про новий пакет військової допомоги Україні, який включає ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння, проте поки що не уточнили розмір суми, заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.