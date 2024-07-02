Зеленський у відповідь на пропозицію Орбана про припинення вогню і переговори з РФ виклав свій план щодо проведення другого Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Києві та у відповідь на його пропозицію припинити вогонь і почати мирні перемовини з РФ виклав свій план із припинення війни згідно з пунктами Формули миру, що його підтримали учасники Саміту миру, заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Президент України, безумовно, дав можливість прем'єр-міністру Угорщини висловити свою думку... Він вислухав співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію. Позиція України досить чітка, зрозуміла і відома. Ми говоримо про те, що Україна дійсно хоче для себе миру. Це логічно. Для цього в нас є інструмент - Саміт миру, який відбувся, і готуємося до другого", - розповів Жовква в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, у процесі підготовки до цього саміту Україна вибудовуватиме послідовний ланцюжок дій.

"Ми говоримо про те, що Україна вибудує проєкт свого мирного плану, дорожньої карти - як встановити мир в Україні. Вона виробить його з усіма готовими до цього державами. І Угорщина також до цього готова", - сказав заступник керівника Офісу президента.

"А далі, у разі, якщо агресор дослухатиметься до цього плану, говоритиме про нього, а не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого Саміту представники РФ можуть у тому чи іншому порядку бути присутніми на ньому. Ось про це говорив сьогодні президент, і цю логіку ми доводимо", - сказав Жовква.

Він також зазначив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про такий можливий варіант розвитку подій (припинення вогню і переговори - ІФ-У). "Але справа не тільки в російському наративі. Дійсно, росіяни про це постійно говорять. Справа в тому, що такі процеси не можуть сприйматися відірвано", - підсумував він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також під час брифінгу для преси запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із Росією, оскільки "мирні ініціативи українського президента потребують багато часу і через правила міжнародної дипломатії дуже ускладнені".