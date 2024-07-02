Безугла звертається до ДБР через перешкоджання її депутатській діяльності та зрив низки військових операцій керівництвом ЗСУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") має намір звернутися до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора у зв'язку з перешкоджанням її діяльності та зривом деяких військових операцій нинішнім та колишнім головнокомандувачами Збройних сил України.

"Подаю на Сирського і Залужного до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора з копією Міністерству оборони України", - написала Безугла у фейсбуці.

У відео до допису народна депутатка пояснила своє рішення тим, що керівництво ЗСУ, і нинішнє, і попереднє, розвалюють армію і винні у зриві деяких військових операцій.

"У цьому зверненні я наголошу не лише на питанні перешкоджання моїй діяльності, (...) а й на роботі Міністерства оборони та системному розвалі спроможностей Збройних сил вищим військовим керівництвом", - зазначила Безугла.

За її словами, у зверненні будуть згадані військові операції та рішення у 2022-му, 2023-му, 2024 роках, які особисто контролювали генерали Валерій Залужний та Олександр Сирський.

"Зокрема, це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Соледара, південного контрнаступу, оборони Харківщини", - зазначила нардепка.

Вона також заявила, що готова "виступити свідком з низки питань".

Як повідомлялося, Залужний очолював ЗСУ у 2021-2024 роках. Сирського призначили головкомом ЗСУ 8 лютого 2024 р.