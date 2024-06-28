Директору департаменту КМДА Возному висунуто обвинувачення в тому, що не було утилізовано шини з блокпостів - КМДА

Представники слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві вручили повідомлення про підозру у службовій недбалості директору Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександру Возному у справі про прибирання міста від шин на початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляється на сайті Київської міської влади в п'ятницю, у міськадміністрації вважають це продовженням дискредитації столичної влади та політичним тиском. "Дискредитація столичної влади триває: директору Департаменту захисту довкілля вручено підозру у справі щодо прибирання міста від безхазяйних відходів, які утворилися на початку повномасштабного вторгнення... Справа стосується подій 2022 року та пов'язана з прибиранням території міста від шин, які кияни на початку повномасштабного вторгнення масово звозили на блокпости для їхнього обладнання", - ідеться в повідомленні.

Як заявили в департаменті, коли потреби в шинах на блокпостах уже не було, Управління екології та природних ресурсів КМДА (на той момент так називався структурний підрозділ) отримало доручення прибрати території міста від безхазяйних відходів. Виконавця робіт було визначено через систему Prozorro. З переможцем тендеру уклали договір, який передбачав вивезення, зберігання та переробку шин.

"Шини оперативно прибрали з майданчиків зберігання, а на підтвердження виконання робіт було здійснено відеофіксацію. З моменту потрапляння безхазяйних відходів до підрядника у них з'явився цілком конкретний власник, який мав їх утилізувати. Водночас претензією правоохоронних органів є те, що Управління не проконтролювало процес утилізації шин, хоча це відповідальність підрядника", - пояснюють ситуацію в Департаменті захисту довкілля.

Директор Департаменту доводитиме безпідставність звинувачення в суді, заявляють у КМДА. "Незважаючи на очевидний політичний тиск, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зацікавлений у прозорому та неупередженому розслідуванні та готовий до співпраці з правоохоронними органами", - наголошується в повідомленні.