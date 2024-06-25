Трамп у разі перемоги на виборах може припинити військову допомогу Україні, якщо вона не піде на мирні переговори з РФ - ЗМІ

Два ключові радники колишнього президента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни РФ проти України, зокрема, у разі перемоги Трампа на президентських виборах передбачається надання Україні американської зброї лише в тому випадку, якщо вона піде на мирні переговори, повідомляє Reuters.

Один із радників Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив в інтерв'ю, що водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення американської підтримки України.

"Згідно з планом, розробленим Келлогом і Фредом Флейцем, які обидва обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа в період його президентства 2017-2021 рр., під час мирних перемовин буде встановлено припинення вогню на основі лінії фронту, яка склалася", - ідеться в повідомленні.

Флейц повідомив, що стратегію надали Трампу і він позитивно на неї відреагував.

"Я не стверджую, що він погодився з нею або з кожним її словом, але ми були раді отримати такий відгук", - додав Флейц.

Однак прессекретар Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними можуть вважатися лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його кампанії.

"Стратегія, викладена Келлогом і Флейцем, є найдокладнішим планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що може швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе президента Джо Байдена на виборах 5 листопада, хоча й не обговорював конкретних деталей", - зазначає Reuters.

Крім цього, ця пропозиція ознаменувала б різку зміну позиції США щодо війни і зіткнулася б із протидією з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії самого Трампа.

Кремль і Міністерство закордонних справ України не відповіли на прохання прокоментувати цей план.