Політика

13:27 23.06.2024

Президент Польщі під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

1 хв читати
Президент Польщі під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю, найбільш важливими елементами візиту є питання економіки та безпеки, зокрема планується обговорення війни в Україні, повідомила канцелярія президента Польщі.

"Політична складова буде дуже важливою. У нас є війна в Україні, а також гібридна атака Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада вже три роки штовхає проти нас мігрантів, змушуючи їх намагатися незаконно перетнути кордон", - зазначив Дуда перед початком візиту.

Президент Польщі наголосив, що представить усю безпекову ситуацію у східній частині Європи.

"Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай - наддержава, ми знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, а й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з головою Сі Цзіньпіном. Не секрет, що вплив Китаю, зокрема й на Росію, величезний. На мою думку, вкрай важливо донести нашу точку зору з цього питання до Сі Цзіньпіна", - наголосив Дуда.

Теги: #візит #китай #дуда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:59 23.06.2024
ЄС і Китай планують консультації щодо підвищення ставок європейського ввізного мита на імпорт електромобілів

ЄС і Китай планують консультації щодо підвищення ставок європейського ввізного мита на імпорт електромобілів

01:17 23.06.2024
Президент Польщі Дуда під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

Президент Польщі Дуда під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

19:25 21.06.2024
Зеленський обговорив з Дудою підсумки Саміту миру

Зеленський обговорив з Дудою підсумки Саміту миру

00:27 21.06.2024
Кулеба: у Пекіні уважно вивчають результати Саміту миру, переконаний у продовженні розмови з Китаєм щодо припинення війни в Україні

Кулеба: у Пекіні уважно вивчають результати Саміту миру, переконаний у продовженні розмови з Китаєм щодо припинення війни в Україні

11:21 19.06.2024
До України прибув спікер Сейму Польщі - Кондратюк

До України прибув спікер Сейму Польщі - Кондратюк

12:30 18.06.2024
Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

17:07 16.06.2024
Зеленський: Україна ніколи не говорила, що Китай наш ворог - Китай міг би нам допомогти

Зеленський: Україна ніколи не говорила, що Китай наш ворог - Китай міг би нам допомогти

07:09 16.06.2024
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні найближчими тижнями планує візит до Китаю

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні найближчими тижнями планує візит до Китаю

20:27 12.06.2024
Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся з прем'єром: Обговорили двосторонні відносини

Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся з прем'єром: Обговорили двосторонні відносини

06:09 12.06.2024
Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру

Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

ОСТАННЄ

Єрмак і Брінк обговорили підсумки саміту G7 та дозвіл бити по РФ

Єрмак вважає поведінку Тищенка несумісною зі статусом нардепа

Уряд заблокував допомогу, яку Київ виділив Чернігову на будівництво додаткових фортифікацій, - секретар Київради

За матеріалами СБУ суд заборонив діяльність партії "Наш край", у політсилі оскаржать це рішення

У ВР близькі до консенсусу щодо законопроєкту про будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС

"Свою правоту відстоюватимемо у Верховному суді", - "Наш край" відреагував на спробу заборони партії

Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА