Президент Польщі під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю, найбільш важливими елементами візиту є питання економіки та безпеки, зокрема планується обговорення війни в Україні, повідомила канцелярія президента Польщі.

"Політична складова буде дуже важливою. У нас є війна в Україні, а також гібридна атака Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада вже три роки штовхає проти нас мігрантів, змушуючи їх намагатися незаконно перетнути кордон", - зазначив Дуда перед початком візиту.

Президент Польщі наголосив, що представить усю безпекову ситуацію у східній частині Європи.

"Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай - наддержава, ми знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, а й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з головою Сі Цзіньпіном. Не секрет, що вплив Китаю, зокрема й на Росію, величезний. На мою думку, вкрай важливо донести нашу точку зору з цього питання до Сі Цзіньпіна", - наголосив Дуда.