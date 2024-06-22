Єрмак вважає поведінку Тищенка несумісною зі статусом нардепа

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав поведінку Миколи Тищенка несумісною зі статусом народного депутата та закликав правоохоронців відреагувати на інцидент із ним та військовослужбовцем спецпідрозділу "Кракен" у Дніпрі.

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема про що навіть говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Йому немає виправдань. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він наголосив, що правоохоронним органам точно є, на що реагувати.

Єрмак також підтвердив, що давно знає Тищенка і справді хрестив його сина, проте наразі не підтримує із нардепом відносин.

"Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинків і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних відносин", - написав він, наголосивши, що "кожен має нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ".

Раніше низка телеграм-каналів публікувала відео, що у Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракена Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що в цьому є причетна охорона народного депутата Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Сам же Тищенко стверджує, що його команда розкрила нібито "найбільший кол-центр Дніпра, який належить ОЗУ "Дев'ятки", а людей, які приїхали, було завдання захистити цю "ботоферму" і зірвати слідчі дії.

У спецпідрозділі "Кракен" підтвердили, що цивільний, на якого напали у Дніпрі, невідомі у військовій формі – їхній колишній військовослужбовець. Там наголосили на необхідності реального встановлення справедливості.