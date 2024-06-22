Політика

00:07 22.06.2024

Єрмак вважає поведінку Тищенка несумісною зі статусом нардепа

2 хв читати
Єрмак вважає поведінку Тищенка несумісною зі статусом нардепа

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав поведінку Миколи Тищенка несумісною зі статусом народного депутата та закликав правоохоронців відреагувати на інцидент із ним та військовослужбовцем спецпідрозділу "Кракен" у Дніпрі.

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема про що навіть говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Йому немає виправдань. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він наголосив, що правоохоронним органам точно є, на що реагувати.

Єрмак також підтвердив, що давно знає Тищенка і справді хрестив його сина, проте наразі не підтримує із нардепом відносин.

"Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинків і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних відносин", - написав він, наголосивши, що "кожен має нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ".

Раніше низка телеграм-каналів публікувала відео, що у Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракена Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що в цьому є причетна охорона народного депутата Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Сам же Тищенко стверджує, що його команда розкрила нібито "найбільший кол-центр Дніпра, який належить ОЗУ "Дев'ятки", а людей, які приїхали, було завдання захистити цю "ботоферму" і зірвати слідчі дії.

У спецпідрозділі "Кракен" підтвердили, що цивільний, на якого напали у Дніпрі, невідомі у військовій формі – їхній колишній військовослужбовець. Там наголосили на необхідності реального встановлення справедливості.

Теги: #військовослужбовець #україна #тищенко #скандал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:49 21.06.2024
Зеленський призначив посла в Нідерландах за сумісництвом постпредом України при ОЗХО

Зеленський призначив посла в Нідерландах за сумісництвом постпредом України при ОЗХО

22:44 21.06.2024
Зеленський затвердив склад української делегації щодо вступних переговорів з ЄС, її очолила Стефанишина

Зеленський затвердив склад української делегації щодо вступних переговорів з ЄС, її очолила Стефанишина

22:37 21.06.2024
Зварича звільнено з посади посла Польщі та призначено послом України в Чехії

Зварича звільнено з посади посла Польщі та призначено послом України в Чехії

13:33 21.06.2024
Бельгія, яка головує в ЄС: Переговорні рамки затверджено, переговори про вступ з Україною та Молдовою розпочнуться 25 червня

Бельгія, яка головує в ЄС: Переговорні рамки затверджено, переговори про вступ з Україною та Молдовою розпочнуться 25 червня

06:41 21.06.2024
З Харкова до Іспанії евакуювали двох китів-білух

З Харкова до Іспанії евакуювали двох китів-білух

05:46 21.06.2024
Польсько-українська безпекова угода буде готова "незабаром" – голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі

Польсько-українська безпекова угода буде готова "незабаром" – голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі

04:31 21.06.2024
Україна може використовувати зброю, поставлену США, у будь-якому місці через кордон із РФ

Україна може використовувати зброю, поставлену США, у будь-якому місці через кордон із РФ

03:52 21.06.2024
QR-код військово-облікового документа тепер можна пред'являти при перетині кордону - спікер ДПСУ

QR-код військово-облікового документа тепер можна пред'являти при перетині кордону - спікер ДПСУ

02:37 21.06.2024
Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на колишнього військовослужбовця у Дніпрі

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на колишнього військовослужбовця у Дніпрі

01:12 21.06.2024
Окупанти за добу 5 разів обстріляли 4 громади Сумської області - ОВА

Окупанти за добу 5 разів обстріляли 4 громади Сумської області - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

ОСТАННЄ

Уряд заблокував допомогу, яку Київ виділив Чернігову на будівництво додаткових фортифікацій, - секретар Київради

За матеріалами СБУ суд заборонив діяльність партії "Наш край", у політсилі оскаржать це рішення

У ВР близькі до консенсусу щодо законопроєкту про будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС

"Свою правоту відстоюватимемо у Верховному суді", - "Наш край" відреагував на спробу заборони партії

Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

Яценюк: Конференція з відновлення в Берліні, засідання G7 і Саміт миру продемонстрували, що у нас єдність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА