Політика

16:40 20.06.2024

Уряд заблокував допомогу, яку Київ виділив Чернігову на будівництво додаткових фортифікацій, - секретар Київради

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Уряд заблокував допомогу, яку Київ виділив Чернігову на будівництво додаткових фортифікацій, - секретар Київради

Уряд заблокував допомогу, яку Київ виділив Чернігову на будівництво додаткових фортифікацій, - секретар Київради
Уряд заблокував допомогу Чернігову від Києва на будівництво додаткових фортифікацій. У такий спосіб центральна влада перешкоджає містам оборонятися від наступу росії та допомагати одне одному. Про це заявив у Facebook секретар Київради Володимир Бондаренко.

"Центральна влада заблокувала 25 млн грн від Києва Чернігову на відновлення та будівництво фортифікацій. Чиновники у буквальному сенсі слова заблокували містам можливість оборонятися від наступу росії та допомагати одне одному," - написав Володимир Бондаренко.

Секретар Київради пояснив, що 17 травня в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до громади Києва з проханням профінансувати будівництво фортифікацій у Чернігівській області на 25 млн грн. Розуміючи, що це напрямок імовірного удару агресора по Києву, мер Києва Віталій Кличко підтримав ініціативу громади Чернігова. Мінфін спочатку погодив виділення коштів, а потім, очевидно отримавши вказівки, відкликав своє погодження, повідомив Бондаренко.

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Він наголосив, що замість допомоги від центральної влади громади змушені шукати способи обійти перешкоди.

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що запит на будівництво додаткових фортифікацій надійшов від військових, однак грошей на це в міста немає.

"На запит військового керівництва Чернігів потребує укріплення фортифікаційних споруд біля міста. З бюджетом зараз складно, 800 млн ПДФО вилучила держава. Вилучили в міст кошти, а тепер ще й заборонили отримувати допомогу на  будівництво укріплень", - заявив Ломако.

Як повідомлялося, під час травневої сесії Київради в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до столичних депутатів і громади Києва з проханням допомогти посилити фортифікаційні споруди навколо Чернігова. Мер Києва Віталій Кличко доручив вирішити це питання, зазначивши, що це і захист Києва з півночі.

 

Теги: #ломако #київрада #чернігів #мінфін #бондаренко

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