Політика

23:51 19.06.2024

РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

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РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

Ідея запрошувати Росію за стіл переговорів є оманливою, це може статися тільки за умови повної поразки "путінської Росії", заявив президент Центру вивчення та дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер.

Під час спеціальної події Київського безпекового форуму, започаткованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", він зазначив, що слова "мирні переговори" - це те, від чого країни Заходу мають наразі утримуватися.

"Я бачив комюніке Саміту миру, і я думаю, що ідея, що ми повинні запросити зараз Росію за стіл переговорів, є оманливою. Щоразу, коли ми говоримо про мир, це підтримує багато російських наративів, які ми все ще спостерігаємо в багатьох столицях. Тези, що нам треба піти на поступки Росії, домовитися про щось - усе це вводить в оману", - наголосив Тензер.

Також він наголосив, що Захід має зосередитися на тому, щоб надати все необхідне Україні для її "повної та абсолютної перемоги" над Росією.

"Наразі, мабуть, зарано проводити Саміт миру, натомість варто проводити Саміт війни, оскільки насамперед спочатку потрібно перемогти у війні. Це має бути наша спільна мета, ми маємо надати все необхідне Україні для досягнення цієї мети, щоб Україна могла виграти війну", - заявив Тензер.

Він зазначив, що нещодавно відвідував Україну і спілкувався з українцями, і цей процес, на його думку, треба прискорити.

"Звісно Україна самотужки не могла б вибити російську армію зі своєї території. Йдеться не просто про опір російської армії, а про перемогу над нею, щоб завершити цю роботу і довести її до кінця", - додав він.

Теги: #переговори #франція #яценюк #тензер #кбф #рф #відкрий_україну

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