Профільна комісія парламенту Швейцарії підтримала зняття заборони на реекспорт зброї, щоб допомогти Україні, - ЗМІ

Комісія з політики безпеки Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії (SiK) у вівторок виступила з пропозицією змінити закон про експорт зброї, щоб дозволити непряме постачання озброєння швейцарського виробництва до України, і внесла до Національної ради відповідний законопроєкт, повідомляє швейцарське видання Blick.

"SiK ухвалив це рішення всього за три дні після української конференції... Відповідний законопроєкт тепер буде подано до Нацради", - ідеться в повідомленні.

При цьому на підтримку і проти рішення проголосували по десять членів комісії, четверо утрималися, тому вирішальне рішення прийняв голова комісії Зайлер Граф. "Невідомо, чи збережеться ця більшість на пленарних засіданнях Національної ради та Ради кантонів. Окрім того, безумовно мине деякий час, перш ніж пом'якшений закон про військові матеріали набуде чинності", - зазначає видання.

Наголошується, що протягом майже двох років швейцарські політики шукали юридичні варіанти, які дозволяли б у певних випадках передавати зброю воюючим сторонам, попри нейтралітет Швейцарії, однак поки що всі пропозиції провалювалися.

Комісія у своєму законопроєкті запропонувала послабити заборону на реекспорт для країн із певного переліку, які мають аналогічні зі Швейцарією механізми експортного контролю та поділяють схожі зі Швейцарією цінності. Озброєння може бути передано з країни-одержувача до третьої країни тільки в тому разі, якщо ця країна відповідає вимогам серйозно і систематично не порушувати права людини, також не має бути ризику того, що військову техніку зі Швейцарії буде використано проти цивільного населення в третій країні. Якщо третя країна залучена до збройного конфлікту, реекспорт допускається, якщо країна користується своїм правом на самооборону, закріпленим у міжнародному праві, й Рада безпеки ООН встановила порушення заборони на застосування сили згідно з міжнародним правом відповідно до Статуту ООН.

За рішенням SiK, країни-одержувачі мають самі вирішувати, чи передаватимуть військові матеріали, і країна, що передає, має сама вирішити, чи виконано умови передання.