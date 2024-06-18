Політика

20:15 18.06.2024

Профільна комісія парламенту Швейцарії підтримала зняття заборони на реекспорт зброї, щоб допомогти Україні, - ЗМІ

2 хв читати

Комісія з політики безпеки Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії (SiK) у вівторок виступила з пропозицією змінити закон про експорт зброї, щоб дозволити непряме постачання озброєння швейцарського виробництва до України, і внесла до Національної ради відповідний законопроєкт, повідомляє швейцарське видання Blick.

"SiK ухвалив це рішення всього за три дні після української конференції... Відповідний законопроєкт тепер буде подано до Нацради", - ідеться в повідомленні.

При цьому на підтримку і проти рішення проголосували по десять членів комісії, четверо утрималися, тому вирішальне рішення прийняв голова комісії Зайлер Граф. "Невідомо, чи збережеться ця більшість на пленарних засіданнях Національної ради та Ради кантонів. Окрім того, безумовно мине деякий час, перш ніж пом'якшений закон про військові матеріали набуде чинності", - зазначає видання.

Наголошується, що протягом майже двох років швейцарські політики шукали юридичні варіанти, які дозволяли б у певних випадках передавати зброю воюючим сторонам, попри нейтралітет Швейцарії, однак поки що всі пропозиції провалювалися.

Комісія у своєму законопроєкті запропонувала послабити заборону на реекспорт для країн із певного переліку, які мають аналогічні зі Швейцарією механізми експортного контролю та поділяють схожі зі Швейцарією цінності. Озброєння може бути передано з країни-одержувача до третьої країни тільки в тому разі, якщо ця країна відповідає вимогам серйозно і систематично не порушувати права людини, також не має бути ризику того, що військову техніку зі Швейцарії буде використано проти цивільного населення в третій країні. Якщо третя країна залучена до збройного конфлікту, реекспорт допускається, якщо країна користується своїм правом на самооборону, закріпленим у міжнародному праві, й Рада безпеки ООН встановила порушення заборони на застосування сили згідно з міжнародним правом відповідно до Статуту ООН.

За рішенням SiK, країни-одержувачі мають самі вирішувати, чи передаватимуть військові матеріали, і країна, що передає, має сама вирішити, чи виконано умови передання.

Теги: #зброя #передання #закон #швейцарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 18.06.2024
ВР 19 червня розгляне законопроєкт про БЕБ у 2-му читанні - голова комітету Гетманцев

ВР 19 червня розгляне законопроєкт про БЕБ у 2-му читанні - голова комітету Гетманцев

17:40 18.06.2024
Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

12:49 18.06.2024
Зеленський підписав закон, що передбачає надання держдопомоги на придбання книжок

Зеленський підписав закон, що передбачає надання держдопомоги на придбання книжок

12:26 18.06.2024
Президент підписав закон, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ

Президент підписав закон, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ

12:03 18.06.2024
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

15:45 17.06.2024
Третина українців підтримує новий закон про мобілізацію, половина не підтримує - соцопитування КМІС

Третина українців підтримує новий закон про мобілізацію, половина не підтримує - соцопитування КМІС

12:27 17.06.2024
МЗС Швейцарії ще не знає, чи братиме участь у можливому китайсько-бразильському "мирному саміті" щодо України

МЗС Швейцарії ще не знає, чи братиме участь у можливому китайсько-бразильському "мирному саміті" щодо України

19:35 16.06.2024
Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на подальших конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС

Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на подальших конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС

19:10 16.06.2024
Швейцарія має намір обговорити підсумки Саміту миру з Росією і Китаєм - глава МЗС

Швейцарія має намір обговорити підсумки Саміту миру з Росією і Китаєм - глава МЗС

15:12 16.06.2024
Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

ОСТАННЄ

Чміліте-Нільсен виступила у Верховній Раді - нардеп

ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

Байден схвалив політику НАТО щодо України та партнерство США з альянсом в Індо-Тихоокеанському регіоні - Білий дім

За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

Експрезидент Франції Олланд іде на позачергові парламентські вибори

"Мирні пропозиції" Путіна більше схожі на пропаганду, ніж на реальні кроки, вважає прем'єрка Італії

Прем'єр Великої Британії Сунак: Путін не зацікавлений у справедливому мирі

Гарріс Зеленському: Сполучені Штати поділяють ваше бачення закінчення цієї війни та припинення страждань українського народу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА