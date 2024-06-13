Політика

21:11 13.06.2024

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

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Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Учасники саміту G7 в Апулії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні, заявила в четвер прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

"Ми досягли політичної угоди щодо надання додатково фінансової підтримки Україні в приблизно $50 млрд до кінця року. Йдеться про систему кредитів. Конфіскації (активів РФ) не буде, йдеться про використання доходів від активів", - наводить її слова газета "Корр'єре делла Сера".

Зі свого боку, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про досягнення угоди щодо цієї теми.

"G7 домовилася про надання Україні кредитів на суму близько 50 мільярдів доларів до кінця року. Для їх погашення ми будемо використовувати доходи від суверенних активів Росії. Це засновано на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці доходи на оборону і відновлення України", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

 

 

 

 

Теги: #україна #росія #активи #g7

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