Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени "Великої сімки" (G7) підтримати імплементацію пунктів української Формули миру на інавгураційному Саміті миру в Швейцарії в суботу.

"На першому Саміті ми зосередимося на трьох пунктах Формули: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих. Можливо, Саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки – ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків", - сказав Зеленський, під час виступу на саміті G7 в Італії в четвер.

Він також висловив сподівання на єдність партнерів "25 червня, коли ми очікуємо ухвалення переговорної рамки з ЄС".

Як повідомлялося, Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається провести перший раунд переговорів щодо вступу України та Молдови в Євросоюз 25 червня. У липні головування перейде до Угорщини, керівники якої раніше виступали із запереченнями проти рекомендацій Європейської комісії почати переговори про вступ до ЄС з Україною.