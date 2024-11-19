Україна розслідує 200 екологічних воєнних злочинів - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак взяв онлайн-участь у заході, присвяченому пункту Формули миру з екологічної безпеки, в Українському павільйоні в межах Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP29) у Баку, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час свого виступу Єрмак зазначив, що кількість задокументованих випадків заподіяння шкоди довкіллю становить 2,5 тис., 200 екологічних воєнних злочинів - на етапі розслідування. Окремо він зазначив, що російська агресія шкодить також продовольчій безпеці.

"Щоб сформувати стійкість до зміни клімату, необхідно захиститися від варварства режиму Путіна. Україна стоїть на передовій цієї боротьби. Формула миру президента Зеленського містить план відновлення стабільності у світі, а пункт восьмий особливо важливий щодо екологічної безпеки", - сказав він.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук наголосила, що внаслідок російської агресії забруднюються річки, руйнується енергетична і транспортна інфраструктура, і це впливає не тільки на Україну.

"Ситуація змінюється щодня, з'являються нові виклики. Ми зустрічалися в Гельсінкі й обговорювали питання екологічних злочинів - як ми можемо протидіяти цьому і спільно виробити принципи для відновлення України", - зазначила вона.

Радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, який також виступив на заході онлайн, зазначив, що у Формулі миру президента України приділено особливу увагу екологічним наслідкам війни. Він уточнив, що в межах тематичної конференції з екологічної безпеки, яка відбувалася у Фінляндії, понад 60 країн і міжнародних організацій підтвердили підтримку належної оцінки шкоди довкіллю від російської агресії, притягнення до відповідальності винних в екологічних злочинах і "зеленого" відновлення України.

"Для України та світу важливо не допустити, щоб довкілля стало мовчазною жертвою цієї війни. Про це особливо важливо пам'ятати в контексті активізації російських обстрілів українських міст та ескалації бойових дій", - резюмував Бевз.

Загалом у заході в Баку взяли участь представники понад ста країн і міжнародних організацій.