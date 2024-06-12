Солідарність Німеччини з Україною все ще сильна - міністерка розвитку про демарш AfD і BSW у бундестазі

Більшість парламенту Німеччини на боці України, хоче її підтримати і прислухається до її президента Володимира Зеленського, а така солідарність з Україною є сильною і в німецькому суспільстві, заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.

"Ця місцева активність, усі ці люди, які допомагають українцям, я думаю, це сильний знак того, що солідарність усе ще існує", - сказала вона під час пресконференції на Конференції з відновлення України URС2024, коментуючи на прохання журналіста демарш політичних груп AfD і BSW у бундестазі.

Шульце зазначила, що в Німеччині багато проблем, але все ж люди бачать, що в Україні триває війна.

"Що люди змушені залишати свої будинки, що їм потрібна наша солідарність, що їм потрібна наша допомога. Я думаю, що в Німеччині все ще є ця солідарність", - наголосила міністерка.

Зі свого боку перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко також вважає, що Німеччина стоїть на боці України.

"Я думаю, що всі демократичні країни стоять на боці України. Наразі ми також готуємося до Саміту миру, і ми можемо побачити, скільки учасників там буде. Тому я думаю, ми впевнені в тому, що Німеччина буде з нами...", - сказала голова української урядової делегації.

Як повідомлялося, більшість групи "Альтернативи для Німеччини" (AfD) і вся група "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW) була відсутня під час виступу Володимира Зеленського в бундестазі 11 червня. За загальної кількості місць у парламенті Німеччини 733 AfD займає 77, BSW - 10.