Політика

13:23 11.06.2024

Єрмак у Берліні обговорив з ексдержсекретарем США перспективи для інновацій та інвестицій в Україні

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Єрмак у Берліні обговорив з ексдержсекретарем США перспективи для інновацій та інвестицій в Україні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак на полях Конференції з відновлення України в Берліні провів зустріч із колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

"Був радий поспілкуватися з моїм справжнім другом і другом України - Майком Помпео. Ми обговорили ситуацію на передовій, необхідність зміцнення наших можливостей, протиповітряну оборону, підготовку до Саміту миру та великі перспективи для інновацій та інвестицій в Україні", - написав Єрмак у телеграмі.

У листопаді 2023 року глобальний оператор цифрових комунікацій VEON оголосив, що колишній держсекретар США Майкл Помпео приєднується до Ради директорів українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" і ввійде до Ради директорів "Київстару" як незалежний невиконавчий директор.

 

Теги: #єрмак #помпео

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