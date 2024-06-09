Макрон розпустив парламент Франції

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів та призначення дострокових парламентських виборів на 30 червня та 7 липня, повідомляє французька газета Le Figaro.

"Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це серйозне і вагоме рішення, але насамперед це акт довіри", - сказав Макрон у відеозверненні, розміщеному в соцмережі Х.

Перший тур виборів відбудеться 30 червня, другий – 7 липня.

На виборах до Європарламенту список Макрона отримав поразку, взявши вдвічі менше праворадикального "Національного об'єднання".

За словами Макрона, такий результат "не дуже добрий для партій, які захищають Європу". Він додав, що ультраправі набирають популярності повсюдно на континенті.

"Я не можу чинити так, ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування. За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня, перший тур, та 7 липня, другий тур", - сказав французький лідер.