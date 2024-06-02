Політика

08:24 02.06.2024

Україна визнає і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

1 хв читати
Україна визнає і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав до об'єктивної оцінки позиції України щодо ситуації в Секторі Гази, наголосивши, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину.

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", - сказав він на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю, відповідаючи на запитання із залу.

"А після цього, коли Ізраїль був на території Гази і була гуманітарна криза, Україна сказала: перше - готова допомагати гуманітарно Газі; друге - треба поважати міжнародне право; третє - Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали", - зазначив Зеленський.

"Тому не плутайте, будь ласка, два періоди і не змішуйте їх в один", - додав глава України.

 

 

Теги: #палестина #ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:33 02.06.2024
Законодавці США офіційно запросили Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі

Законодавці США офіційно запросили Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі

02:49 02.06.2024
Законодавці США офіційно запросили Нетаньяху виступити з промовою в Конгресі

Законодавці США офіційно запросили Нетаньяху виступити з промовою в Конгресі

08:51 30.05.2024
Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

14:09 28.05.2024
Іспанія визнає державу Палестина в кордонах 1967 року - ЗМІ

Іспанія визнає державу Палестина в кордонах 1967 року - ЗМІ

19:03 26.05.2024
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

03:05 25.05.2024
Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

21:02 24.05.2024
Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

19:37 24.05.2024
Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

18:10 24.05.2024
Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафасі

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафасі

07:13 24.05.2024
Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук: Згідно з Конституцією Зеленський буде президентом до вступу на посаду новообраного президента

Рада ЄС оголосила пріоритети Євросоюзу у сфері безпеки й оборони, серед головних цілей – підтримка України

Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Бельгія, яка головує в Євросоюзі, має намір до кінця червня розпочати переговори про вступ Молдови та України до ЄС

ОСТАННЄ

Туреччина підтримала надання Україні зброї, але виключила участь НАТО у війні

Китай підтвердив відмову брати участь у Глобальному саміті миру і заявив, що буде "продовжувати на власний розсуд просувати мирні переговори"

Санкції країн G7 і ЄС проти РФ і КНДР за постачання зброї були скоординованими

МЗС України засудило недружні заяви прем'єр-міністра Грузії про Революцію гідності

Соцопитування: лише 29% опитаних українців довіряють Раді, громадяни хочуть, щоб парламент більше опікувався питаннями оборони та безпеки

У складі нової Єврокомісії Угорщина не отримає портфеля з питань розширення та політики сусідства - ЗМІ

США розраховують визначитися з наступником Столтенберга до саміту НАТО

Грузинський закон про іноагентів суперечить цінностям ЄС і викликає жаль у Євросоюзі - заява

Стефанчук: Згідно з Конституцією Зеленський буде президентом до вступу на посаду новообраного президента

Рада ЄС оголосила пріоритети Євросоюзу у сфері безпеки й оборони, серед головних цілей – підтримка України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА