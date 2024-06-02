Україна визнає і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав до об'єктивної оцінки позиції України щодо ситуації в Секторі Гази, наголосивши, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину.

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", - сказав він на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю, відповідаючи на запитання із залу.

"А після цього, коли Ізраїль був на території Гази і була гуманітарна криза, Україна сказала: перше - готова допомагати гуманітарно Газі; друге - треба поважати міжнародне право; третє - Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали", - зазначив Зеленський.

"Тому не плутайте, будь ласка, два періоди і не змішуйте їх в один", - додав глава України.