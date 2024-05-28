Політика

16:07 28.05.2024

"УДАР Віталія Кличка" пропонує ввести декларування  відсутності зв'язків з рф для бізнесу

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"УДАР Віталія Кличка" пропонує ввести декларування  відсутності зв'язків з рф для бізнесу

Фракція "УДАР Віталія Кличка" ініціює нові правила оренди землі бізнесом. Під час укладання договору оренди комунальної землі підприємці мають декларувати те, що вони не сплачують податки в рф. В разі виявлення недостовірних даних з такими особами договір оренди буде розторгнуто. Відповідний проєкт рішення зареєстровано у Київській міській раді. Про це повідомив співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

"Платиш податки в російський бюджет – не зможеш вести бізнес в Києві. Звичайно, виявлення колаборантів, які фінансують російську армію, – це справа насамперед СБУ, але на рівні місцевого самоврядування маємо зробити відповідні кроки. У підсумку в нашої команди з "УДАРу" з’явилася ідея допомогти таким "бізнесменам" визначитися: зареєстрували проєкт рішення, яким забороняється особам, які сплачують податки у росії, оформлювати в оренду земельні ділянки комунальної власності в Києві", - написав Дмитро Білоцерковець.

Депутат зазначив, що, попри те, що російська агресія триває вже третій рік, досі є "бізнесмени", які намагаються працювати і тут, і у росії.

"Чого далеко ходити: навіть депутат ВР, голова ТСК проти Києва, "слуга народу" Віталій Безгін ходить під звинуваченням ДБР у веденні бізнесу з депутаткою-єдинороскою", - навів приклад Білоцерковець.

УДАР пропонує анульовувати право користування землею в столиці тим бізнесам, які сплачують податки до російського бюджету.

"Пропонується, аби бажаючі взяти їх (земельні ділянки, - ред.) в оренду подавали до  Департаменту земельних ресурсів КМДА гарантійні листи щодо "відсутності перебування під прямим або опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб російської федерації". Якщо виявиться, що хтось з орендарів збрехав та сплачує податки в росії, його право на використання комунальними земельними ділянками буде анульовано", - наголосив Білоцерковець.

Таким чином, платники податків до російського бюджету не матимуть змоги працювати в українській столиці, підкреслив співголова фракції УДАРу.

"Впевнений, що людям, які сплачують податки до бюджету країни-ворога, а відповідно, спонсорують вироблення та закупівлю зброї, з якої він потім б’є по українцях, немає чого робити в Києві", - резюмував Білоцерковець.

 

Теги: #удар_віталія_кличка #білоцерковець

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